Jetzt freut sie sich auf die „Kegelrente“

Plus Nach 30 Jahren wurde Gudrun Thol als Pächterin der Kegelbahn von St. Ulrich in Bad Wörishofen verabschiedet.

Von Helmut Bader

In der Kegelbahn von St. Ulrich ging eine Ära zu Ende. Nach stolzen 30 Jahren beendete Gudrun Thol nun ihre Tätigkeit als Pächterin der Bahn und wurde von der Kirchenverwaltung mit einem Blumenstrauß in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Beim Abschiedstreffen betonte sie, dass ihr die Tätigkeit immer Freude bereitet habe, weil sie gerne Kontakt zu Leuten habe.

In St. Ulrich in Bad Wörishofen heißt es seit 1973 "Alle Neune"

So seien im Laufe der Jahre auch echte Freundschaften entstanden. Insgesamt sei sie in der ganzen Zeit nur zweimal gesundheitsbedingt ausgefallen. Aber in ihrem Mann Norbert habe sie stets auch sonst eine wichtige Stütze gehabt.

Die Kegelbahn in St. Ulrich gibt es seit 1973 und etliche Gruppen haben ihr über viele Jahre die Treue gehalten. Inzwischen ist sie übrigens die einzige Kegelbahn in der gesamten Stadt, nachdem derzeit auch im Neubrandstüble nicht mehr gekegelt werden kann und das Pfarrjugendheim der Spitzhacke zum Opfer fällt.

Am längsten mit dabei ist nach Aussage von Gudrun Thol wohl die so genannte „Fuchsgruppe“, der KC Aktiv, die dort fast seit der Gründung kegelt. Auch der „KC Geiß“ hat seit Jahrzehnten seine Kegelheimat in St. Ulrich. Die Kolpingskegler, die bis dahin in der Oberen Mühlstraße waren, treffen sich nun ebenfalls in St. Ulrich. Auch, wenn das Schieben einer ruhigen Kugel inzwischen in der Bevölkerung nicht mehr den Stellenwert besitzt wie früher, so betreute Gudrun Thol immerhin noch insgesamt 28 Gruppen, die in kürzeren oder längeren Abschnitten sich bei ihr trafen.

Durch die Corona-Krise wurde zuletzt allerdings pausiert. Auch eine Behindertengruppe kegelte regelmäßig bei Gudrun Thol. „Die waren mir besonders ans Herz gewachsen und da bin ich schon etwas traurig, sie nicht mehr bei mir zu haben.“ Allein diese Aussage zeigt, dass sie ihre Aufgabe nicht nur dienstmäßig, sondern mit viel Herzblut ausführte. „Ich wusste natürlich auch von den meisten schon, welche Getränke sie an den Abenden konsumierten und so standen diese meist schon am Tisch, kaum dass sich die Gäste gesetzt hatten“, erläutert sie ihre Vorgehensweise.

Jetzt wird ein neuer Pächter für die Kegelbahn in St. Ulrich in Bad Wörishofen gesucht

Fast regelmäßig, an fünf Abenden in der Woche, verbrachte sie so die Abende bei ihren Kegelfreunden. Nachmittags kamen zuweilen auch mal Ministrantengruppen, auch aus der Umgebung, oder es wurden noch Kindergeburtstage beim Kegeln gefeiert.

„Es waren alles liebe und nette Leute, mit denen ich zu tun hatte, deshalb gehe ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt sie. Sie freue sich jetzt schon auch auf die „Kegelrente“, um am Abend mal etwas Eigenes zu unternehmen.

In der Bahn selbst soll nach dem Ende möglichst eine neue Ära beginnen. Eine neuer Pächter oder eine neue Pächterin wird deshalb noch gesucht. Denn es soll ja in St. Ulrich weiter gekegelt werden, was auch Pfarrer Hartmann sich wünscht. Schließlich wollen die Kegelgruppen ebenfalls bald wieder loslegen.

Interessenten für die Betreuung der Kegelbahn können sich im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 08247/2736 zu den üblichen Öffnungszeiten melden.

