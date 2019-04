11:00 Uhr

Jetzt wird in Erisried endlich gebaut

Im Zuge der Dorferneuerung soll Erisried grüner und schöner werden. Dafür verwandelt es sich in den kommenden Wochen in eine Baustelle.

Von Sandra Baumberger

Lange mussten sich die Erisrieder in Geduld üben, doch jetzt geht es los: Gleich nach den Osterferien, nämlich am 29. April, sollen die Bauarbeiten der Dorferneuerung beginnen. Geplant ist wie berichtet, die Dorf- und die Dirlewanger Straße sowie die Gehwege zu erneuern und den Dorfplatz umzugestalten. Insgesamt soll der Ort grüner werden.

Als erstes wird in der Dirlewanger Straße gebaut: Sie soll auf einer Länge von 500 Metern auf eine Breite von sechs Metern ausgebaut werden und auch ein 1,80 Meter breiter Gehweg ist geplant. Unter der Straße soll zudem künftig ein komplett neuer Regenwasserkanal gebaut werden. Ebenfalls im Gespräch ist eine Mittelinsel am Ortseingang, wie sie auch an den Ortseingängen im Süden und Norden von Erisried vorgesehen sind.

Die Gemeinde Erisried will die Bauarbeiten nutzen, um die Weichen für eine Glasfaserleitung zu stellen

In der Dorfstraße sollen die maroden Rohre des Regenwasserkanals ersetzt und neue Wasserleitungen verlegt werden. Sie sollen zusammen mit neuen Hydranten und der Beseitigung einer Engstelle auch die Löschwasserversorgung des Ortes verbessern.

Außerdem will die Gemeinde die Bauarbeiten nutzen, um – wie auch in anderen Straßen in Erisried – im Zuge des Projekts „Gas und Glas“ eine Gasleitung und ein Leerrohr für die künftige Glasfaserleitung zu verlegen. Der bisherige, sichtlich sanierungsbedürftige Gehweg wird erneuert und in Richtung des Ortseingangs verlängert. Ähnlich wie in Stetten soll er künftig durch einen Grünstreifen von der Straße getrennt sein.

Grüner soll auch der Dorfplatz werden, der bislang von drei Straßen umschlossen wird. Die Abzweigung, die von der Dorf- zur Schulstraße führt, weicht dafür einem befahrbaren Pflasterweg, wodurch der Platz insgesamt größer wird. Daneben soll der Vorplatz der Kirche verschönert werden und diese künftig barrierefrei zugänglich sein. Zu guter Letzt werden die Straßenleuchten erneuert und auf LED-Technik umgestellt.

Die Dorfstraße in Erisried wird wohl ab 21. Mai komplett gesperrt

Zweiter Bürgermeister Uwe Gelhardt und Matthias Mischke, der bei der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang für Bauangelegenheiten zuständig ist, gehen davon aus, dass die Dorfstraße ab dem 21. Mai komplett für den Verkehr gesperrt sein wird. Gegen Ende des Jahres könnte sie dann wieder befahrbar sein. Abgeschlossen werden die Bauarbeiten voraussichtlich Mitte 2020.

Insgesamt hat die Gemeinde für die Arbeiten mehr als 1,6 Millionen Euro eingeplant: Auf 500000 Euro beläuft sich der Anteil der Gemeinde an Maßnahmen wie die Umgestaltung des Kirchplatzes. Für die neuen Regenwasserkanäle sind 640000 Euro veranschlagt, für die neuen Wasserleitungen und Hydranten 400000 Euro und für die Straßenbeleuchtung 102000 Euro. Weil es sich bei der Dorf- um eine Staatsstraße und bei der Dirlewanger um eine Kreisstraße handelt, tragen die Kosten für die Erneuerung der Freistaat und der Landkreis.

