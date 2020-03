10:03 Uhr

Jugend für Kunst begeistern

Harald Bos, Vorsitzender des Kunstvereins Bad Wörishofen, packt gerne mit an, wenn es um die Präsentation von regionaler Kunst geht.

Mit Ausstellungen und Auktionen in den Kunstwerken will der Kunstverein Bad Wörishofen bei Jüngeren punkten. Im Sommer wird die Kurpromenade zur Kunstgalerie.

Der Kunstverein Bad Wörishofen will mit seinem neuen Jahresprogramm auch die Jugend für Kunst und Kultur begeistern. Derzeit basteln die Verantwortlichen um Vorsitzenden Harald Bos eifrig am neuen Jahresprogramm, in dessen Mittelpunkt die Skulpturen-Ausstellung stehen wird. Beim „Kunstsommer 2020“ vom 18. Juli bis 20. August soll sich die Kurpromenade wieder in eine Kunstgalerie unter freiem Himmel verwandeln.

Ansporn und Motivation für ein neues, interessantes und abwechslungsreiches Jahresprogramm sei auch die Verleihung des „Kultur Awards 2019“ und die Rekord-Besucherzahlen der Ausstellungen des Kunstvereins im Vorjahr gewesen, blickt Harald Bos optimistisch zurück und nach vorne.

Die „Mitglieder-Kunstausstellung“ vom 25. April bis 10. Mai in den Kunstwerken werde ganz im Zeichen der Mitglieder stehen. Nicht nur die Kunstwerke seien dabei von Interesse, die Künstlerinnen und Künstler werden bei der Vernissage und bei Führungen mit kurzen Statements persönliche Einblicke in ihre künstlerischen Vorstellungen erlauben und mit ihrer Technik vertraut machen.

Künstlergruppe gastiert in Bad Wörishofen

Für die „Jahres-Themen-Ausstellung“ vom 26. September bis 11. Oktober werde wieder ein Thema ausgewählt, das „alle bewegt und zu dem wir auf künstlerischem Wege Meinung beziehen sollten“, fordert Bos zur Teilnahme auf.

In den Monaten Mai bis August werden parallel zum „Kunstsommer“ an der Kurpromenade auch Kunstwerke von Kunstvereinen, Künstler-Gemeinschaften oder einzelnen Künstlern in den Kunstwerken (Kemptener Straße 3) präsentiert: Vom 16. Mai bis 1. Juni gastiert die Künstlergruppe „Art Experiment Ingolstadt“, ihre 16 Mitglieder verfolgen keine bestimmte Kunstrichtung, jeder geht seine eigenen künstlerischen Wege.

Unter dem Titel „Sommer-Trilogie“ präsentieren vom 13. bis 28. Juni die Künstlerinnen Jutta Lohmann, P.Ariane Ehinger und Mechthild Gehres Bilder und Skulpturen. Wie schon der Titel „Des Pudels Kern“ vermuten lässt, zeigt Thomas Mogendorf vom 4. bis 26. Juli Bilder und Skulpturen zu Kunst und Theater.

So erfreulich das Interesse und die Resonanz der bisherigen Ausstellungen auch waren – vermisst wurde die Jugend, so Bos. Ist es das geringe Interesse an Kunst und Kultur? Oder ist es einfach bequemer und vielleicht auch aufregender, sich mit dem Smartphone durch alle möglichen Ausstellungen weltweit zu bewegen?

Der Kunstverein Bad Wörishofen gibt dazu eine klare Antwort: An den noch freien Wochenenden in den Kunstwerken sollen Kinder und Jugendliche an Kunst und Kultur herangeführt werden. Interessierte können dabei Künstlern über die Schulter schauen und lebendige Auktionen anbieten. (mz)

