16.12.2020

Jugendgottesdienst im Wertachstadion fällt aus

Der geplante Jugendgottesdienst am 24. Dezember im Türkheimer Wertachstadion fällt nach den aktuellen Corona-Beschränkungen aus. Dafür gibt es zwei kleinere Feiern um 17 und 17.50 Uhr in der Kirche Maria Himmelfahrt stattfinden. Platzkarten können noch bis zum Montag, 21. Dezember, per E-Mail unter 2020@jugendmette.de bestellt werden. (mz)

Themen folgen