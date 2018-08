vor 40 Min.

Jugendliche Randalierer schlagen zu

Einen Faustschlag musste ein Türkheimer in der Nacht zum Sonntag einstecken: Eine junge Frau ging auf den Mann los, nur weil er sie und ihre beiden Begleiter gebeten hatte, etwas ruhiger zu sein.

Eine junge Frau und zwei jugendliche Männer zogen in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr offensichtlich reichlich betrunken durch den Türkheimer Ortskern und machten in der Jakob-Sigle-Straße auf Höhe der dortigen Bushaltestelle solch einen Lärm, dass ein Anwohner die drei Randalierer zur Ruhe ermahnen wollte. Doch das sollte ihm schlecht bekommen – das jugendliche Trio beleidigte und bedrohte den Türkheimer. Und damit nicht genug, die junge Frau schlug dem ruhesuchenden Mann auch noch mit der Faust ins Gesicht. Als die Jugendlichen schließlich Richtung Westen davonliefen, trat einer der jungen Männerauch noch mit dem Fuß gegen ein geparktes Auto, so die Polizei.

Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter 08247/96800.

