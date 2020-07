13:02 Uhr

Jugendliche stehlen Traktor für Heimfahrt

Um von einer Party in Zaisertshofen wieder nach Hause zu kommen, sind zwei 17-Jährige auf eine Idee gekommen, mit der sie sich eine Menge Ärger eingehandelt haben.

Zwei 17-Jährige hatten am Samstag in Zaisertshofen gefeiert – und danach offenbar Probleme, wieder nach Hause zu kommen. Sie brachen deshalb einen Schuppen in der Mörgener Straße auf, starteten den darin geparkten Traktor und fuhren mit ihm durch den Garten. Auch Hecke und Zaun hielten die beiden nicht auf. „Bei der wenig durchdachten Aktion entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro“, so die Polizei. Der Traktor wurde bei Dorschhausen gefunden und dem Eigentümer unbeschädigt zurückgegeben. Die beiden Jugendlichen seien „relativ geständig“ gewesen. Gegen sie wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. (baus)

