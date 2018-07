vor 30 Min.

Junge Amerikaner und das „Abenteuer Bayern“

Vielleicht entsteht durch den persönlichen Kontakt und die vielen positiven Erfahrungen ja so manche transatlantische Freundschaft.

Besuch aus Kalifornien am Joseph-Bernhart-Gymnasium. Die Zeit verging für die Kids und ihre Türkheimer Freunde wie im Flug. Nur die Aussicht auf den Gegenbesuch im nächsten Jahr machte den Abschiedsschmerz erträglich

„Welcome! MLK meets JBG“. Mit bunten Willkommensplakaten wurden jüngst die Austauschpartner der Martin Luther King Middle School (MLK) aus Oceanside, Kalifornien und ihre beiden Begleiter nach elf Stunden Flug am Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim empfangen. Dies ist bereits der zweite Besuch einer Gruppe von jungen Amerikanerinnen und Amerikanern, die sich auf das Abenteuer Bayern einlassen.

Es erwartete sie ein buntes Programm, das unter anderem eine Besichtigung der Schlösser Neuschwanstein und Linderhof, Brezen backen bei der Bäckerei Fässler in Mindelheim, einen Besuch auf dem Bauernhof der Familie Kurz in Frankenhofen und einen dreitägigen Ausflug nach Salzburg beinhaltete.

Doch auch am JBG selbst gab es für die jungen Gäste einiges zu erleben. Sie besuchten nicht nur den Unterricht ihrer Austauschpartner, wo sie den deutschen Schülern aus ihrem eigenen Land berichten durften, sondern auch eine Vielzahl von informativen und spaßigen Sprach- und Landeskundekursen.

Diese hatte das P-Seminar „Bavarian for beginners“ speziell für sie entworfen. So stellten die Kursteilnehmer in versiertem Englisch anhand einer Power-Point-Präsentation zunächst das Joseph-Bernhart-Gymnasium vor und organisierten eine Stadtrallye durch Türkheim, bei der die amerikanischen Gäste die Marktgemeinde kennenlernten.

Im Deutschkurs wurden den Austauschschülern dann nützliche Ausdrücke und Wörter beigebracht, um sich während ihres Aufenthaltes besser verständigen zu können. Mithilfe von Rollenspielen wurde fleißig geübt und einige der Amerikaner bewiesen schnelle Auffassungsgabe und erstaunlich großes Talent. Ein freundliches „Griaß di“ war schnell gelernt.

Ebenso begeistert waren die Gäste von deutschen Süßigkeiten, die sie bewerten durften. Darüber hinaus brachte das P-Seminar den Gästen Bayern in einem typisch bayerischen Weißwurstfrühstück näher, wobei natürlich Dirndl und Lederhosen nicht fehlen durften. Die anfängliche Skepsis gegenüber der Weißwurst verflog nach den ersten Bissen schnell …

Beim abschließenden Grillfest auf dem Pausenhof der Schule, das von der Musikkapelle Amberg musikalisch umrahmt wurde, gab es Gelegenheit, sich mit allen Beteiligten auszutauschen und Völkerverständigung hautnah zu erleben.

Der Abschiedsschmerz bei der Abfahrt der amerikanischen Gäste konnte mit der Aussicht auf den Gegenbesuch unserer Schüler im April nächsten Jahres gelindert werden. 24 Schüler und zwei Begleitlehrkräfte des JBG werden dann den mittlerweile dritten Besuch in Oceanside antreten können. (mz)

