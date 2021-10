Im Clinch mit dem Jobcenter: 64-Jähriger vor Gericht

Plus 64-Jähriger fühlt sich ungerecht behandelt und beleidigt eine Sachbearbeiterin. Deshalb muss er sich vor Gericht verantworten.

Seit Jahren fühlt sich ein 64-Jähriger von Mitarbeitern des Jobcenters Ostallgäu ungerecht behandelt und machte dies immer wieder schriftlich deutlich. Als der Grundsicherungsempfänger seine Sachbearbeiterin im April in einem Schreiben an ihren Vorgesetzten unter anderem als „bescheuert“ und „unterbelichtet“ bezeichnete, war für sie das Maß voll.