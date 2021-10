Nazi-Symbole im Online-Chat führen 25-Jährigen vor Gericht

Plus Weil ein 25-Jähriger aus dem Wertachtal verbotene Symbole im Internet verbreitete, musste er sich jetzt vor Gericht verantworten.

Nein, einen Neonazi stellt man sich tatsächlich ganz anders vor. Auf der Anklagebank des Amtsgerichts Memmingen sitzt ein 25-jähriger Mann aus einer Gemeinde im Wertachtal, von Beruf Industriemechaniker, dem Staatsanwalt Thorsten Thamm das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorwarf.