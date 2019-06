06:00 Uhr

Justizminister begrüßt neuen Chef der Staatsanwälte

Dr. Christoph Ebert leitet als Nachfolger von Renate Thanner die Staatsanwaltschaft Memmingen. Der 53-Jährige ist ein engagierter Strafverfolger.

Von Thomas Schwarz

Die Staatsanwaltschaft Memmingen – dazu gehören die Landkreise Unterallgäu, Günzburg, Neu-Ulm sowie die Stadt Memmingen – hat nun auch offiziell ihren inzwischen 26. Chef seit der Gründung im Jahr 1848: Dr. Christoph Ebert übernimmt das Amt als Leitender Oberstaatsanwalt von seiner Vorgängerin Renate Thanner. Die feierliche Übergabe hat im Memminger Kreuzherrnsaal vor Dutzenden Gästen aus Justiz, Politik und Familie der oberste Dienstherr vollzogen, Bayerns Justizminister Georg Eisenreich.

De facto im Amt ist Ebert bereits seit dem 1. März, aber erst jetzt klappte der offizielle Termin mit dem Staatsminister. Der lobte aber zunächst Renate Thanner, die die Memminger Staatsanwaltschaft mit ihren rund 20 Staatsanwälten von 2014 bis zu ihrem Ruhestand im November vergangenen Jahres leitete. „Mit Herzblut“ und vor allem erfolgreich habe sie sich für die Verfolgung von Straftätern eingesetzt – aber auch für deren Opfer, so Eisenreich. Fast Dreiviertel ihrer über 39-jährigen Dienstzeit in der Justiz arbeitete Thanner als Staatsanwältin, die anderen Jahre als Richterin. Jetzt will die Wahl-Memmingerin „die wieder gewonnene Freiheit“ bei ihrem Hobby, dem Reisen, genießen – nicht jedoch, ohne sich bei ihren bisherigen Mitarbeitern für deren Unterstützung zu bedanken: „Ich hatte hier zahllose helfende Hände.“ Und das, obwohl die Arbeitsbelastung der Behörde bei „deutlich über 100 Prozent“ gelegen habe.

Der neue Memminger Oberstaatsanwalt war schon vier Jahre lang Stellvertreter

Lob vom Minister bekam auch der neue Leiter Christoph Ebert. Der 53-Jährige sei fachlich sehr breit aufgestellt und kompetent, ein gewissenhafter Arbeiter und ein engagierter Strafverfolger – zuletzt über vier Jahre als Stellvertreter von Renate Thanner. Zudem habe Ebert auch besondere pädagogische Fähigkeiten – was er bei der Ausbildung der Rechtsreferendare und bei der Abnahme der juristischen Staatsprüfung zeige.

Hier lesen Sie mehr über Christoph Ebert: Er ist der neue Chef-Ermittler bei den Staatsanwälten

Ebert bekundete, dass er schon als 14-Jähriger beschlossen habe, Jurist zu werden. Es sei ihm aber immer noch sehr wichtig, gemeinsam mit Richtern und Anwälten das geltende Recht umzusetzen – „auch wenn man nicht immer derselben Auffassung ist“. „Demokratie ist schön – aber sie macht auch viel Arbeit“, zitierte er Karl Valentin. Und erzählte von einem Vorfall aus dem Jahr 2005: Damals stand der Zugriff auf Waffenhändler im Allgäu kurz bevor. Daher hätten sich morgens um 3 Uhr rund 20 Beamte bei ihm zuhause in Kaufbeuren für letzte Absprachen getroffen – mit den entsprechenden Fahrzeugen auf der Straße. Was in der Nachbarschaft für große Aufmerksamkeit sorgte. Seitdem halte er Besprechungen lieber in seinem Büro ab, beendete er lächelnd die Anekdote – auch wenn der damalige Einsatz erfolgreich war.

Das Gericht in Memmingen hat vom Freistaat eine Bestandsgarantie bekommen

„Ihre Arbeit garantiert den Bürgern einen hohen Grad an Sicherheit“, dankte entsprechend auch Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder der Staatsanwaltschaft für ihre Arbeit. Dass deren Standort in der Maustadt nicht nur die nächsten 171 Jahre gesichert ist, sondern sogar ewig, darauf machte Thanner den OB schmunzelnd aufmerksam: Weil die Behörde in den 1950er Jahren aus allen Nähten platzte, sprang die Stadt Memmingen in die Bresche und baute ein neues Gebäude – und habe dafür vom Freistaat schriftlich die Bestandsgarantie bekommen.

Christoph Ebert hat sich mit unserer Kollegin über Kritik an Gerichtsurteilen unterhalten: Wird immer im Namen des Volkes geurteilt? Lesen Sie hier mehr darüber.

Themen Folgen