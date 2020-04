Käserei Mang will offenbar Logistikzentrum bauen

Plus Die Bauvoranfrage der Käserei Mang wird am Donnerstag im Gemeinderat besprochen. Kritiker befürchten weitreichende Folgen für den Verkehr.

Die Käserei Mang, die zur Champignon-Hofmeister-Gruppe gehört, möchte offenbar auf zwei Grundstücken auf Unterkammlacher Flur „Lagerhallen mit Versand“ errichten. Eine entsprechende Bauvoranfrage behandelt der Kammlacher Gemeinderat wenige Wochen vor Ende seiner Legislaturperiode am Donnerstag, 16. April, um 20 Uhr im Mehrzweckraum der Grundschule. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, sind trotz der Corona-Krise Besucher zugelassen, sofern die Sicherheitsabstände eingehalten werden.

Das befürchten Kritiker in Bezug auf das Logistikzentrum

Kritiker befürchten, dass östlich von Unterkammlach ein Logistikzentrum ähnlich dem des Dänischen Bettenlagers entstehen könnte – mit weitreichenden Folgen für die ohnehin angespannte Verkehrssituation in Ober- und Unterkammlach.

Bereits vor zwei Jahren hatte das Unternehmen die Weichen für eine Erweiterung der Käserei selbst gestellt und sich dafür die nötigen Grundstücke südöstlich der bisherigen Käserei gesichert. (Mehr dazu hier: Die Käserei Mang will in Kammlach erweitern) Der Gemeinderat stimmte damals einer Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplanes zu.

Die Käserei Mang will sich zukunftstauglich aufstellen

In der damaligen Gemeinderatssitzung war von einer bis zu 20 Meter hohen Produktionshalle die Rede. Das Unternehmen selbst teilte damals mit, dass von konkreten Planungen keine Rede sein könne. Allerdings werde der Standort Kammlach für eine mögliche weitere Expansion in den kommenden Jahren in Betracht gezogen, um das Unternehmen zukunftstauglich aufzustellen.

