Kalender kaufen, das Unterallgäu genießen und Gutes tun

MZ-Leser haben uns ihre schönsten Bilder aus der Region geschickt. Daraus entstanden ist ein wundervoller Kalender, der nun für den guten Zweck verkauft wird.

Von Melanie Lippl

Dass die Region, in der wir leben, schön ist, das haben wir ja schon immer gewusst. Aber dass sie wirklich so wunderschön ist, hat uns unsere Benefizaktion zum 150. Geburtstag der Postkarte wieder einmal richtig vor Augen geführt. Wir hatten im September unsere Leser dazu aufgerufen, uns ihre besten Fotos aus der Region zu schicken – aus allen Jahreszeiten und mit allen möglichen Motiven. Fast 100 Einsendungen haben uns erreicht, größtenteils haben die Fotografen gleich mehrere Bilder mitgeschickt. Da fiel die Auswahl umso schwerer!

Die Motive kommen aus dem ganzen Unterallgäu

Entstanden ist ein 14-seitiger Tischkalender „Postkartengrüße aus dem Unterallgäu“ im A-5-Format mit 13 Motiven. Zu sehen sind Szenen aus Städten wie Bad Wörishofen und Mindelheim, aber auch Landschaften, etwa bei Helchenried oder Kammlach, sowie Menschen und Tiere bei Schöneberg oder Kirchdorf. Der Kalender beinhaltet einen eisig-schönen Wintertag genauso wie das Aufblühen der Natur im Frühjahr, das kühle Nass des Kaiserweihers im Sommer oder das Gefühl eines herbstlichen Ausflugs mit dem Motorroller rund um Kirchstetten.

Wer jeden Monat eine neue, schöne Seite des Unterallgäus entdecken will, kann sich ab sofort für 7,90 Euro den Postkartenkalender in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung und im Buchhandel kaufen. Jeder Euro ist für einen guten Zweck, denn der komplette Erlös aus dem Kalenderverkauf geht an die Kartei der Not. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind.

Der Tischkalender für das Jahr 2021 ist ein perfektes Weihnachtsgeschenk für einen Menschen, dem man mit einer kleinen Aufmerksamkeit Danke sagen möchte – und das ist ja gerade in diesen Zeiten umso wichtiger.

Alle Kalenderseiten können als Postkarten verschickt werden

Und selbst am Ende des Jahres 2021 kann der Kalender noch Freude bereiten: Alle Motive sind im Postkartenformat gedruckt – sie lassen sich also ausschneiden und als Postkarte versenden.

Der Erlös aus dem Verkauf des Unterallgäu-Kalenders geht an die "Kartei der Not"

Am Ende gibt es bei diesem Projekt nur Gewinner: Die (Hobby-)Fotografen, die stolz darauf sein können, dass ihr Bild in einem Kalender mit den schönsten Motiven des Unterallgäus abgedruckt wurde. Die Käufer des Kalenders, die im Jahr 2021 jeden Monat eine neue schöne Seite ihrer Heimat kennenlernen und anschließend als Postkarte an einen lieben Menschen verschicken können. Und nicht zuletzt natürlich die Menschen, die es im Leben nicht so leicht haben und die mit dem Verkauf der Kalender für die Kartei der Not unterstützt werden. (home)

Der Tischkalender „Postkartengrüße aus dem Unterallgäu“ für das Jahr 2021 ist für 7,90 Euro in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim und Bad Wörishofen, unter der Telefonnummer 08261/ 9913-10, im Buchhandel sowie online unter mindelheimer-zeitung.de/shop erhältlich.

