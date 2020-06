10:21 Uhr

Kalligrafie schafft Klarheit im Tohuwabohu

Plus Wie eine Künstlerin ihre Krankheit als Herausforderung begreift, ist in Bad Wörishofen zu sehen.

Kalligrafie – das ist die Kunst des Schönschreibens von Hand. Eine, die diese Kunst meisterhaft beherrscht, ist Ute Kreuzer. Ihre Werke, die weitaus mehr sind als nur schön geschrieben, sind im Gemeindehaus der evangelischen Erlöserkirche Bad Wörishofen zu sehen. Das Thema der Ausstellung: Tohuwabohu.

Dass Ute Kreuzer schon seit Jahrzehnten mit Bad Wörishofens Pfarrerin Susanne Ohr befreundet ist, hat nun schon zum zweiten Mal ihren Weg in die Kurstadt führen lassen – und das trotz Corona und trotz der Krankheit Borreliose, die 2016 in das Leben der Künstlerin eingriff, und dort für ein „Tohuwabohu“ sorgte. Doch so langsam lichtete sich das Durcheinander: Umzug, Aufgabe des Berufes, ein neues Lebensumfeld: Ute Kreuzer fand zur Kalligrafie, die eigentlich schon in der Jugend in ihr angelegt war durch die Faszination an Schreibgerät und Schrift – ergänzt durch den Wunsch, Malerin zu werden.

So kam die Künstlerin zur Kalligrafie

Ein Kalligrafiekurs brachte die Treuchtlingerin auf den richtigen Kurs, ließ künstlerische Gestaltungsfreiheit und akkurates Schriftentum ineinander fließen. In den letzten Jahren hat sich die Anzahl ihrer Texte, die sie gestaltet, sehr verringert. Ute Kreuzer: „Ich arbeite hauptsächlich mit einigen wenigen Texten, wie G. Leopardi „Infinito“ und mit dem Invictus Gedicht von William Ernest Henley.“ Und um Invictus – also das Unbezwingbare – ging es auch im Gottesdienst vor der Ausstellungseröffnung. Liturgin war natürlich Pfarrerin Ohr. In der Kalligrafie „Invictus“ von Ute Kreuzer sieht sie beispielhaft einen Menschen und sein Schicksal, eine ganz persönliche Lebensgeschichte in ihrem Tohuwabohu, prozesshaft dargestellt in einem Bild, das noch Teil des Chaos war, aber bereits eine neue Struktur andeutet. Ohr: „Die Künstlerin hat ihre Erkrankung als Herausforderung erlebt, Chaos, Irrsal und Wirrsal in neue Bahnen zu lenken, in ihnen Strukturen zu finden, die ihr Raum zum Leben öffnen.“

Auch musikalisch gab es eine eindrucksvolle Vorstellung in Bad Wörishofen

Und Ohr erkennt darin die Aufforderung Jesu: „Lass dich nicht bezwingen. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“

Jesus sieht das Leben wie es ist. Es gibt kein Leben ohne Krankheit, ohne Verlust, ohne Krise, ohne Chaos. Ohr: „Aber Sanftmut und Demut helfen uns mit der Last des Lebens so umzugehen, dass sie uns nicht zu Boden drückt und kaputt macht, sondern unsere Seele Ruhe finden wird.“

Dazu Ute Kreuzer: „Eine klare Botschaft: Mit der Krankheit zu leben ist, wie es ist. Alles andere ergibt sich.“ So wie ihre Kalligrafien. Die Künstlerin ist inzwischen so erfolgreich, dass sie immer wieder zu Kalligrafieworkshops in der ganzen Welt eingeladen wird.

„Invictus“ gab es im Gottesdienst auch musikalisch: Zu dem Gedicht hat Kantorin Tanja Schmid eine wunderbare Melodie komponiert, vorgetragen von Judith Schmid und erstmals in Bad Wörishofen zu hören. (it)

Öffnungszeiten Die Ausstellung zum Thema Tohuwabohu ist bis 23. August zu den Öffnungszeiten der evangelischen Bücherei zu sehen: Sonntag 11 bis 12, Montag und Freitag 10 bis 12 sowie Mittwoch 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Themen folgen