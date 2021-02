vor 33 Min.

Kameramann Franz Xaver Lederle: In der Welt unterwegs – in Mindelheim daheim

Plus Franz Xaver Lederle hat Fernsehserien wie Derrick, Ein Schloss am Wörthersee und zuletzt Siska gedreht. Jetzt feiert der Mindelheimer seinen 90. Geburtstag.

Von Wilhelm Unfried

Franz Xaver Lederle kann heute an seinem 90. Geburtstag auf ein nicht-alltägliches Leben zurückblicken. Der Beruf des Kameramannes führte ihn in fast alle Ecken der Welt und brachte ihn mit Stars aus allen Kontinenten zusammen. Er drehte mit Uschi Glas, Roy Black und Curd Jürgens, bei den Jerry-Cotton-Filmen mit dem Amerikaner Georg Nader sowie zu Beginn seiner Karriere mit dem Publikumsliebling Romy Schneider. Trotzdem blieb er bodenständig und der Heimat treu, denn von ihm stammt der Satz: „ Mindelheim ist der schönste Ort der Welt.“ Nach seiner aktiven Zeit als Kameramann erreichte Lederle nochmals ein größeres Publikum mit der Ausstellung von ganz besonders gefragten Bildern.

Dabei war es nicht selbstverständlich, dass Franz Xaver Lederle einmal diesen Weg gehen würde. Nach dem Schulabschluss am Maristenkolleg sollte er in die Fußstapfen seines Vaters treten, der in Mindelheim als selbstständiger Versicherungs- und Immobilienmakler tätig war. Doch schon früh entdeckte er die Liebe zur Fotografie und Fachleute bestätigten ihm ein „magisches Auge".

Fachleute attestierten Franz Xaver Lederle ein "magisches Auge"

Entscheidend für seinen weiteren Lebensweg war wohl ein Treffen Anfang der 1950er Jahre mit dem damals berühmten Regisseur Helmuth Ashley, der das Multitalent erkannte und ihn unter die Fittiche nahm. Mit ihm drehte Lederle übrigens seinen ersten Film „Hanussen“ mit O.W. Fischer. Der erste Film mit Lederle als Chef-Kameramann entstand 1960 mit dem Titel „Denn das Weib ist schwach“ mit Sonja Ziemann. Danach ging es auf der Karriereleiter steil nach oben.

Übrigens lernte Lederle den Beruf des Kameramannes von der Pike auf, lediglich die Sparte des „Schärfenassistenten“ habe er übersprungen. Wenn dann ein Film fertig war, habe es ihn sofort wieder nach Mindelheim gezogen, so Ehefrau Katja. Denn Mindelheim sei seine Heimat geblieben. Der Jubilar hat nie sein zweites Standbein, das Immobilienbüro, aufgegeben und somit viel gearbeitet. Erholung hat er bei seinen Freunden gefunden, beim Schwimmen und Radfahren und auch schöne Autos hatten es ihm angetan. Allerdings blieb für Hobbys nicht viel Zeit. Denn die Drehtage waren kein Zuckerlecken: Getreu dem Motto „Zeit ist Geld“ wurde oft 15 Stunden am Stück gearbeitet. Außerdem habe ihr Mann in der Ferne auch den Frühschoppen am Stammtisch sehr vermisst, erinnert sich seine Frau.

Barbara Frey, Horst Buchholz, Franz Xaver Lederle, Helmuth Ashley und Benno Hofmann (von links) bei den Dreharbeiten zu „Endstation Liebe“. Bild: Archiv Lederle

Franz Xaver Lederle hat in Afrika, Südamerika und Asien gedreht und kann Ländern mit Meer und Sonne durchaus einiges abgewinnen. Hätte er nicht in Mindelheim bleiben können, hätte er sich aber trotzdem für Hamburg entschieden. Die Stadt kenne er von den Dreharbeiten aus der Serie „Das Erbe der Guldenburgs“ ganz gut, so Lederle.

Auch Romy Schneider hat der Mindelheimer viele Male fotografiert

Mit den Jahren haben sich natürlich Unmengen an Bildern und Erinnerungen angesammelt, wie Sohn Markus zu berichten weiß. Nach dem Ende der aktiven Zeit – der letzte Dreh war übrigens eine Folge der Krimiserie Siska im Jahr 2006 – organisierte er ein paar Bilderausstellungen. So 2007 anlässlich des 25. Todestages von Romy Schneider: 17.000 Besucher strömten in die Wiener Hofburg, um unter anderem bei der Ausstellung „Romy Schneider-Hommage an die Jugend“ 200 zum Teil unveröffentlichte Bilder von Lederle mit dem unvergessenen Star zu betrachten.

Jahrelang konnte sich das Geburtstagskind über eine sehr stabile Gesundheit freuen. Vor zwei Jahren warf ihn ein häuslicher Gartenunfall zurück. An den Folgen leidet er noch heute. So ist natürlich der größte Wunsch zum Fest „Gesundheit“. Und er und seine Frau Katja freut es besonders, dass sie einen Tag nach dem 90. die zweite Corona-Impfung erhalten.

