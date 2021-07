Autofahrer kommt bei starkem Regen auf der A96 von der Fahrbahn ab

Weil er bei starkem Regen zu schnell unterwegs war, geriet ein Mann mit seinem Wagen ins Schleudern.

Auf regennasser Fahrbahn ist es am Dienstagabend auf der Autobahn 96 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 49-jähriger Autofahrer verletzt wurde. Laut Polizei war der Mann in Richtung München unterwegs und verlor bei starkem Regen die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam auf Höhe von Kammlach nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun, schleuderte zurück und überfuhr den Zaun nach rund 50 Metern ein weiteres Mal, bis er in der Böschung zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von 6000 Euro. Die Feuerwehr Erkheim sicherte die Unfallstelle ab. Der Unfallverursacher muss mit einem Bußgeld rechnen. (mz)