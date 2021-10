Kammlach

06:55 Uhr

Dänischer Konzern Jysk investiert kräftig in Kammlach

Der dänische Handelskonzern Jysk (vormals Dänisches Bettenlager) beliefert von seinem Logistikzentrum in Kammlach aus mehrere europäische Länder. In den nächsten Jahren will Jysk in Kammlach weiter investieren. Die beiden bestehenden Hochregallager erhalten in Richtung Süden zwei weitere Lager in gleicher Dimension.

Plus Aus zwei mach vier: In drei Jahren will der dänische Handelskonzern zu den beiden bestehenden Hochregallagern zwei weitere bauen. Dabei entstehen auch neue Jobs im Unterallgäu.

Von Johann Stoll

Anfang 2020 war öffentlich geworden, dass das interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet in Kammlach um zehn Hektar erweitert wird. Der Planer Lothar Zettler von Lars Consult informierte, es sollten vor allem kleinere Firmen, die bisher nicht zum Zug gekommen sind, die Möglichkeit zur Ansiedlung erhalten. Inzwischen ist für eine Teilfläche klar, wer dort bauen wird: Es ist ein Großkonzern. 1,7 Hektar hat sich die Firma Jysk Logistik GmbH gesichert, die bisher als „Dänisches Bettenlager“ firmierte. Das Unternehmen will am Standort Kammlach kräftig in Richtung Süden erweitern und weitere Arbeitsplätze schaffen.

