Kammlach

vor 32 Min.

Ein Mini-Fußballfeld für Kammlach

Plus Weil das bisherige Fußball-Kleinspielfeld des TSV Kammlach der geplanten Kindergarten-Erweiterung zum Opfer fällt, unterstützt die Gemeinde einen Ersatz an anderer Stelle.

Von Sandra Baumberger

Gut möglich, dass mancher Fußballfan demnächst ein wenig neidisch nach Kammlach blickt. Denn wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, will er sich an den Kosten für ein professionelles Mini-Fußballfeld beteiligen. Dank wetterbeständigem Kunstrasen soll der sogenannte Mini-Soccer-Court ganzjährig bespielbar sein – und eine Attraktion für alle Sportbegeisterten in der Gemeinde werden. Die profitiert aber nicht nur in dieser Hinsicht von dem Vorhaben.

