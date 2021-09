Kammlach

Ein neuer Spielplatz für Kammlach

Plus Gemeinderäte in Kammlach stimmen für den Bau des Platzes. Am Weg dorthin scheiden sich jedoch die Geister

Von Wilhelm Unfried

Für Aufregung hat der Tagesordnungspunkt sieben in der jüngsten Sitzung des Kammlacher Gemeinderates gesorgt. Eine fünfköpfige Gruppe um Gemeinderat Manuel Neß hatte beantragt, einen „Ausschuss Kinderspielplatz“ zu besetzen. Dass ein Spielplatz gebaut werden soll, ist unter den Gemeinderatsmitgliedern unstrittig. Das Geld dafür wurde bereits im diesjährigen Haushalt eingeplant. Doch an der Umsetzung scheiden sich die Geister. Die Antragssteller wollen sie möglichst schnell in Angriff nehmen.

