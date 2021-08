Gemeinde gibt viel Geld für das Wohl der Kammlacher Kinder aus

Plus Kammlach plant eine Kindergartenerweiterung für die Kleinen und einen Soccerplatz für die Heranwachsenden. Was sonst noch im Haushaltsplan steht.

Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat den Haushalt für das Jahr 2021. Der Verwaltungshaushalt liegt, so Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini, in Einnahmen und Ausgaben bei vier Millionen und im Vermögenshaushalt, der die Investitionen enthält, bei 7,1 Millionen Euro. Den Gemeinderäten ist dabei das Wohl der Kinder einiges wert, alleine die Baumaßnahme für den Kindergarten ist mit 2,4 Millionen Euro im Haushaltsplan angesetzt. Für die Ausstattung kommen noch einmal 120.000 Euro dazu. Das umfangreiche Zahlenwerk erläuterte Gerhard Rampp als Kämmerer der VG Erkheim. Er verwies darauf, dass der Haushalt schon vor beraten worden sei.