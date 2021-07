Kammlach

vor 19 Min.

Was passiert mit der Kammlacher Reichsbrücke?

In ihrer rund 300-jährigen Geschichte hat die Reichsbrücke in Oberkammlach so einiges erlebt: In der „Schlacht von Kammlach“ trafen hier 1796 die königstreuen und die republikanischen französischen Heere aufeinander und es zogen Prinzen, Könige und der russische Zar darüber. Seit einigen Jahren ist sie jedoch dem Verfall preisgegeben – obwohl sie eigentlich unter Denkmalschutz steht.

Plus Seit Jahren steht die Renovierung der rund 300 Jahre alten Reichsbrücke In Oberkammlach im Raum. Jüngst hat sie sich wieder einmal selbst zu Wort gemeldet.

Von Sandra Baumberger

Brücken pflegen gemeinhin nicht zu sprechen, doch bei der Reichsbrücke in Kammlach ist das anders. In der Vergangenheit hat sie sich bereits mehrfach zu Wort gemeldet und darum gebeten, sie – immerhin eines der geschichtsträchtigsten Bauwerke Kammlachs – doch bitte nicht verfallen zu lassen. Allein zweimal hat sie sich beim früheren Bürgermeister Josef Steidele in Erinnerung gerufen, nun wendet sie sich mithilfe eines Aushangs an ihrer Brüstung an die Öffentlichkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen