vor 52 Min.

Kaplan Ehehalt freut sich über die Priesterweihe

Im Hohen Dom zu Augsburg ist Dominic Ehehalt von Diözesanbischof Konrad Zdarsa zum Priester geweiht worden - die Mindelheimer freuten sich mit ihm.

Von Franz Issing

Nach der Weihe bereiteten etwa 60 Gläubige aus der Mindelheimer Pfarrei St. Stephan dem frisch gebackenen Kaplan vor dem Dom einen herzlichen Empfang. „Viel Glück und viel Segen“ wünschten sie ihm für seinen priesterlichen Dienst. Der Seelsorger stammt aus der Pfarrei „Maria Verkündigung“ in Wullenstetten, wo er am Sonntag, 7. Juli um 9.30 Uhr sein erstes Messopfer feiert. Seit August 2017 lebt Ehehalt in Mindelheim und unterstützt Dekan Andreas Straub als Diakonatspraktikant.

Neupriester Dominic Ehehalt feiert Ende Juli seine Nachprimiz in Mindelheim

Der Neupriester wird noch ein Jahr als Kaplan in Mindelheim wirken. Er löst Andreas Schmid ab, der ab September neue Aufgaben in der Pfarrei St. Johann Baptist in Neu-Ulm übernimmt. Vor seiner Berufung zum Priestertum arbeitete Dominic Ehehalt als Bankkaufmann und Bankfachwirt und studierte dann Theologie in Augsburg und Wien. Seine Nachprimiz feiert der Neupriester am 28. Juli 2019 um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Mindelheim.