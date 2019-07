00:32 Uhr

Karl-Heinz Holl neuer Präsident bei Rotariern

Vorgänger Klaus Weidener blickt auf außergewöhnlich aktives Jahr zurück

In weltweit über 35.000 Rotary Clubs wechseln die Präsidenten satzungsgemäß zum Juli. So auch in Mindelheim. Auf Klaus Weidener folgt in der Führung des Rotary Clubs Mindelheim für die Zeit Juli 2019 bis Juni 2020 der 62-jährige Architekt Karl-Heinz Holl. Damit ist der bewährte jährliche Wechsel des Amtsinhabers erfolgt. Die feierliche Übergabezeremonie fand im tschechischen Budweis statt.

Der neue Präsident Holl wird den Rotary Club Mindelheim in der Tradition eines weltweit tätigen Service-Clubs weiterführen. Dies umfasst Aktivitäten im karitativen, sozialen und kulturellen Bereich. Als Höhepunkt gilt der beliebte, jährliche Adventskalender. Mit dessen Erlös werden lokale, nationale wie auch internationale Projekte unterstützt und gefördert. Rotary international ist die älteste Serviceclub-Organisation der Welt. Seit der Gründung des ersten Clubs 1905 hat sich Rotary zu einem weltumspannenden Netzwerk entwickelt.

Past-Präsident Weidener blickte auf ein außergewöhnlich, aktives rotarisches Jahr zurück. „Wir tun was. Als Nachbarn, Freunde und Problemlöser. Wir entwickeln Ideen, die vor Ort funktionieren und setzen sie um.“ So konnten im vergangenen Jahr rund 31.000 Euro für Projekte durch den RC Mindelheim zur Verfügung gestellt werden. „Global denken, lokal handeln. Mit unseren Projekten schaffen wir reale und nachhaltige Lösungen. Und wir geben nicht auf, bis wir erfolgreich helfen konnten.“

Ob Schülerfrühstück durch Aktenvernichtung, Zahnklinik auf Haiti, Vorlesewettbewerb oder die Pflanzung von Linden in Nassenbeuren – um nur einige der zahlreichen Aktivitäten zu nennen – der RC Mindelheim war 2018/2019 sehr aktiv. Und dabei kam das Motto „Geselligkeit“ nicht zu kurz. Hinter Weidener stand ein Vorstandsteam, das ihn tatkräftig unterstützte. Karl-Heinz Holl tritt nunmehr mit seinem neuen Vorstandsteam in große Fußstapfen. Er motiviert zum Aktiv werden. „Als Rotarier sehen wir eine Welt, in der Menschen gemeinsam beginnen, nachhaltige Veränderungen zu schaffen – in allen Ländern, in unserer Nachbarschaft und bei uns selbst.“ Der Rotary Club Mindelheim hat 51 aktive Mitglieder. (mz)

Themen Folgen