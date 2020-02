vor 29 Min.

Kassenautomat statt Mitarbeiter

Ab 2. März Zahlungen in bar oder per EC-Karte

Ab Montag, 2. März, steht im Eingangsbereich des Bürgerbüros ein Kassenautomat für Zahlungen der Bürger zur Verfügung. Am Automaten können Zahlungen in bar oder per Giro-Card/Kreditkarte getätigt werden. Dies teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Was in anderen Behörden schon längst üblich ist, wird nun auch im Rathaus umgesetzt. Nachdem der verantwortliche Mitarbeiter, der bisher für die Kasse zuständig war, in Ruhestand geht, beschloss der Stadtrat, diese Stelle nicht mehr zu besetzen, sondern einen Kassenautomaten anzuschaffen, heißt es in der Pressemitteilung..

Der Kassenautomat könne demnach auch an den Samstagen, an denen das Bürgerbüro geöffnet hat, genutzt werden. Somit präsentiere sich das Bürgerbüro noch moderner und kundenfreundlicher.

Selbstverständlich stehen die Mitarbeiter nach wie vor bei Fragen zur Bezahlung und Abrechnung zur Verfügung.

Der Bürgerbus kann in Zukunft über Frau Filser an der Anmeldung oder wie bisher online angemietet werden. (mz)