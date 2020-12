Kaufangebot für das Maria-Ward-Kloster: Mindelheim muss Farbe bekennen

Plus Die Stadt kann das Mindelheimer Maria-Ward-Kloster kaufen. Es sind noch viele Fragen zu klären - entscheidend sind jetzt gute Ideen, findet unser Autor.

Wenn ein derart dominanter Gebäudekomplex wie das Maria-Ward-Kloster mitten in der Altstadt frei wird, ist das eine große Herausforderung für die Mindelheimer Stadtpolitik. Was soll mit dem Gebäude geschehen? Wie kann es künftig genutzt werden, damit auch wirklich mehr Leben in der Altstadt Einzug hält und zugleich die Seele des Gebäudes gewahrt bleibt? Denn das sollte immer mitgedacht werden. (Mehr dazu unter: Die Stadt kann das Mindelheimer Maria-Ward-Kloster kaufen)

Nun entscheidet die Stadt Mindelheim, wie es mit dem Kloster weitergeht

Das sind die zentralen Fragen, denen sich Stadtrat, Bürgermeister und Verwaltung gegenübersehen. Bislang hatte man den Eindruck, dass alle ganz froh waren, dass sich mit Pro Secur jemand gefunden hat, der das Areal entwickeln möchte. Sogar der Wunsch nach mehr Parkraum in der Altstadt hätte sich mit dem Investor erfüllen können. Nun liegt der Ball bei der Stadtpolitik, weil der Stadt das Gelände zum Kauf angeboten wurde.

Ob die Stadt mitspielt, will wohlüberlegt sein, zumal mittelfristig ein weiteres Klostergebäude leer stehen wird. Die finanziellen Spielräume sind seit Corona auch nicht mehr so groß wie noch in den Vorjahren. Aber es könnte auch eine große Chance für die Stadtentwicklung sein, die bei einem privaten Investor nicht zwingend besser aufgehoben ist. Über eine Auffanggesellschaft ließe sich das Projekt finanzieren. Und auch Fördermittel stehen bereit. Entscheidend sind aber gute Ideen. Hier sind zunächst einmal die Fraktionen gefordert, ihre Vorstellungen offenzulegen. Und auch Bürgermeister Stephan Winter und seine Verwaltung müssen Farbe bekennen, ob sie diese Chance angehen wollen.

