Kaufbeuren

vor 32 Min.

Bundestagswahl: CSU nominiert Stephan Stracke

Plus Die CSU kürt Stephan Stracke zum Direktkandidaten für den Wahlkreis Ostallgäu zu dem auch Teile des Unterallgäus gehören. Ein Versammlungswettlauf mit Spitzen gegen die Grünen und einer ungewöhnlichen Premiere.

Von Alexander Vucko

Stephan Stracke ist CSU-Direktkandidat im Wahlkreis Ostallgäu für die Bundestagswahlen am 26. September. Der 47-jährige Amtsinhaber war bei der Nominierungsversammlung am Samstag in Kaufbeuren einziger Bewerber und erhielt 97 Prozent der Stimmen aus den Reihen der 135 anwesenden Delegierten. Damit beginnt für den Juristen der vierte Wahlkampf in dem Bundeswahlkreis, zu dem die kreisfreien Städte Kaufbeuren und Memmingen, der Landkreis Ostallgäu und Teile des Unterallgäus gehören. Coronabedingt fand die Nominierung mit straffem Zeitplan an einem ungewöhnlichen Ort statt.