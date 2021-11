Die heilige Crescentia: „Eine top-aktuelle Frau“

Plus Vor 20 Jahren wurde die Kaufbeurerin heiliggesprochen. Dabei spielte ein Wunder die entscheidende Rolle.

Als Schwester Ursula-Maria 2001 im Pilgerzug nach Rom saß, war sie noch gar keine Ordensschwester, aber drei Jahre später die erste, die nach der Heiligsprechung in das Crescentiakloster aufgenommen wurde. „Ich habe 1984 auf dem Kirchentag zu ersten Mal von Crescentia gehört und war sofort begeistert von ihrem Umgang mit den Menschen, der Harmonie, die sie vermittelt hat.