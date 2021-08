Drogentrip nach Amsterdam hat Folgen für ein junges Paar

Plus Auf der Durchreise durchs Allgäu findet die Polizei Rauschgift bei zwei Tirolern. Jetzt standen sie vor Gericht.

Ein junges Paar (23 und 27) aus Tirol ist vom Kaufbeurer Schöffengericht zu einer Bewährungs- sowie einer Geldstrafe verurteilt worden, da es Drogen aus den Niederlanden im Auto versteckt hatte. Im November 2020 hatten die beiden in Amsterdam Haschisch und Marihuana gekauft und vor der Heimfahrt nach Innsbruck im Auto versteckt. Bei einer Kontrolle im Ostallgäu flogen sie jedoch auf.