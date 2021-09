Einsatz im Notfallzentrum: „Man hasst diese Arbeit oder man liebt sie“

Plus Alexandra Romberg ist Stationsleiterin am Kaufbeurer Notfallzentrum. Ausnahmesituationen gehören dort zum Alltag, genau wie Zeitdruck und – vor allem seit Corona – Platzmangel.

Manchmal sind es nur wenige Minuten, die darüber entscheiden, ob ein Mensch überlebt – etwa nach einem Unfall oder einem Herzinfarkt. Auch in stressigen Momenten müssen Ärzte und Pflegekräfte deshalb einen kühlen Kopf bewahren und sofort reagieren, wenn es um Leben und Tod geht. Über solche Ausnahmesituationen kann Alexandra Romberg berichten, die Stationsleiterin des Notfallzentrums am Klinikum Kaufbeuren.