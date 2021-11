Gefährliches Herzflimmern erkennen: Herzwoche am Krankenhaus

Plus Bluthochdruck ist häufig Ursache von Rhythmusstörungen. Kardiologe Dr. Koller erklärt, warum es auch Junge trifft und wie sie am Klinikum Kaufbeuren behandelt werden.

Einblicke in die Kardiologie geben die drei Standorte der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren während der Herzwochen vom 1. bis 30. November. Die Aktion der Deutschen Herzstiftung widmet sich in diesem Jahr dem Schwerpunkt „Ursache, Diagnose und Therapie des Bluthochdrucks“. Bleibt dieser unbehandelt, kann es zu Vorhofflimmern kommen.