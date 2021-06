Kaufbeuren

10:00 Uhr

Neues Angebot: Ist das Parkstadion in Kaufbeuren gerettet?

Plus Dass Kaufbeurens Arena einer Hochschule weicht, ist weiterhin möglich. Doch ein neues Angebot zeigt andere Wege auf.

Von Alexander Vucko

Das Kaufbeurer Parkstadion ist auch bei Fußballern oder Leichtathleten aus Bad Wörishofen und Umgebung eine Institution. Zahlreiche Unterallgäuer Talente spielen oder spielten für die Kaufbeurer oder gehen für sie an den Start. Der Druck über den Fortbestand der Arena ist nun erstmal aus dem Kessel. Zwei Grundeigentümer haben dem Freistaat Areale für den Bau eines Hochschul-Campus in Kaufbeuren angeboten. Damit rückt das Parkstadion aus dem Fokus. „Diese Option liegt auf Eis“, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse. Das heißt, der Freistaat verhandelt nun mit den beiden Anbietern über deren Grundstücke. Erst wenn es keine Einigung gibt, könnte die in Kaufbeuren hoch umstrittene Möglichkeit, das Parkstadion für einen Campus der Finanzhochschule zu opfern, wieder aktuell werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen