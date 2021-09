Kaufbeuren

vor 33 Min.

Parken am Klinikum Kaufbeuren kostet künftig

Noch sind die Schranken oben, doch bald müssen Besucher für das Parken am Kaufbeurer Klinikum zahlen.

Plus Diese Gebühren werden ab Oktober am Kaufbeurer Krankenhaus fällig, wenn man dort parken will.

Wer am Kaufbeurer Klinikum parkt, muss ab Dienstag, 5. Oktober, ein Ticket an der Schranke ziehen und zahlen. Das gilt sowohl für die Außenparkflächen als auch für das neue Parkhaus. Laut einer Pressemitteilung des Klinikums ist die erste halbe Stunde gebührenfrei, ab der 31. bis 60. Minute sowie für jede weitere angefangenen Stunde werden dann je 1,20 Euro fällig.

