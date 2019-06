vor 1 Min.

Kein Babyschwimmen mehr in Mindelheim

Warum das Krankenhaus Mindelheim sein Bewegungsbad schließt und was das für die Betroffenen bedeutet.

Von Johann Stoll und Thomas Schwarz

Sowohl am Mindelheimer Kreisklinikum als auch am Memminger Klinikum schließen die Bewegungsbäder. Für betroffene Mütter mit ihren Kleinkindern ist das ein herber Einschnitt.

Noch werden beide Einrichtungen betrieben. Mindelheim schließt zum 1. August, Memmingen zum 1. Januar. Für Mindelheim erklärte Sprecherin Kirsten Boos, die Gründe seien „technisch-baulicher Natur“. Aufgrund der aktuellen Brandschutzmaßnahmen, die am Klinikum verbessert werden. Hinzu kommen nachfolgend Umbauten im Rahmen der vielfältigen Erweiterungsarbeiten an der Kreisklinik Mindelheim.

Die Hebammen suchen eine Ausweichmöglichkeit für das Babyschwimmen in Mindelheim

Die Hebammen sind laut Klinikum auf der Suche nach einer Ausweichmöglichkeit. In diesem Jahr konnten rund 30 Mütter mit ihren Kindern die Einrichtung nutzen. Das Babyschwimmen findet aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nur in Kleingruppen (vier Mütter mit Kind) statt, bei einem Mindestalter von sechs bis acht Monaten der Kinder. Die Schließung wurde von der technischen Leitung des Klinikums den betroffenen Fachabteilungen mitgeteilt.

Eine betroffene Mutter kritisierte gegenüber der MZ, dass sie erst sehr spät davon erfahren habe, dass keine weiteren Kurse mehr stattfinden werden. Sie hatte sich und ihren Sohn bereits im Dezember 2018 angemeldet. Weil so spät informiert wurde, findet sie nun auch anderswo keinen Platz mehr, ärgert sich die junge Mutter.

Die Schließung des Bewegungsbades am Klinikum Memmingen ist für den 1. Januar 2020 geplant. Das teilte Verwaltungsleiter Maximilian Mai mit. Auf die stationäre Patientenversorgung habe die Stilllegung „nahezu keine Auswirkungen“.

Hauptnutzer des Bewegungsbades am Klinikum ist seit Jahren der sogenannte „Rehasport“, der von einem Verein angeboten wird und nicht unmittelbar mit der Krankenhausbehandlung in Verbindung steht. Auf die Trockenkurse des Vereins habe die Schließung keine Auswirkung. Das über 20 Jahre alte Bad sei in die Jahre gekommen, erklärt Mai. Es stünde eine aufwendige und teure Generalsanierung an. „Ein wirtschaftlicher Betrieb ist nicht mehr darstellbar.“ In seiner jüngsten Sitzung hat der Kliniksenat Memmingen daher die Einstellung des Badebetriebes zum 1. Januar 2020 beschlossen.

Für Rehasport-Gruppen in Memmingen sollen Ausweichmöglichkeiten gesucht werden

Gleichzeitig wurde die Stadt Memmingen beauftragt, nach Ausweichmöglichkeiten für die Rehasport-Gruppen im Wasser zu suchen. „Der Verein war frühzeitig eingebunden, aber natürlich nicht begeistert“, sagt Mai.

Vom Klinikum sei das Becken kaum genutzt worden, sagt der Verwaltungsleiter: Von den rund 25.000 stationären Behandlungen pro Jahr hätten nur 70 bis 80 die Einrichtung genutzt. Früher sei das anders gewesen – da dauerten die Krankenhausaufenthalte durchschnittlich länger. Wirtschaftlicher Hintergrund sei, dass die Krankenkassen die Leistungen für das Bewegungsbad nicht übernähmen. Die Patienten, die es nutzen, seien Selbstzahler beziehungsweise nutzten Angebote der Physiotherapeuten.

