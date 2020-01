vor 59 Min.

Kein Freibrief für Parksünder in Bad Wörishofen

Der Brand im Parkhaus Kurpromenade in der Bürgermeister-Stöckle-Straße am 11. November hat die Parkplatzsituation in der Kurstadt weiter verschärft, nachdem das Parkhaus am Bahnhof ebenfalls nach einem Brand schon Ende 2016 teilweise geschlossen werden musste.

Plus Die Sanierung des Parkhauses kommt nur schleppend voran. Dennoch dürfen Falschparker nicht auf Gnade durch die Verkehrsüberwachung hoffen. Für manche Einzelhändler soll die Situation schon „existenzbedrohend“ sein

Von Alf Geiger

Seit Wochen ist die Parkplatzsituation in der Kneippstadt sehr angespannt, nachdem ein Feuer das mehrstöckige Parkhaus Kurpromenade am 11. November so schwer beschädigt hatte, dass es seither geschlossen ist. Die Kripo geht von Brandstiftung aus, die Ermittlungen laufen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Was dies für den Verkehr in der Kurstadt bedeutet, kann täglich beobachtet werden: Freie Parkplätze sind noch mehr als sonst Mangelware – und immer wieder bekommen Falschparker dann auch einen Strafzettel. Die Verkehrsüberwachung ist in Bad Wörishofen wie gewohnt im Einsatz Dies wiederum rief schon bei der letzten Stadtratssitzung des Jahres 2019 CSU-Rätin Ilse Erhard auf den Plan, die von Bürgermeister Paul Gruschka wissen wollte, wie sich die Betroffenen denn nun verhalten sollten. Sie kenne einige Gäste aus der Umgebung, die schon einen Strafzettel kassiert hätten und darüber so gar nicht erfreut gewesen seien. Erhard sah darin offenbar auch einen Imageschaden für die Einkaufsstadt Bad Wörishofen. Zur Überraschung einiger im Ratssaal riet Gruschka, dass sich die Betroffenen an das Ordnungsamt wenden sollten, wo die jeweiligen Einzelfälle dann geprüft werden sollten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Ermittlungen zum Brand im Parkhaus laufen: Parkhaus-Feuer: Fahndung nach mutmaßlichen Brandstiftern Wer daraus aber eine „Schonfrist“ für Falschparker heraushören wollte, dem widerspricht der Chef des Ordnungsamtes, Jan Madsack, ganz entschieden: „Unsere Verkehrsüberwachung ist nach wie vor im Einsatz. Nur weil das Parkhaus derzeit nicht nutzbar ist, sehen wir darin keinen Freibrief für Autofahrer, verbotenerweise zu parken“. Lediglich für Dauerparker könne die Stadt mit einer Übergangslösung dienen: Mit den Stadtwerken sei laut Madsack vereinbart worden, dass Dauerparker während der Sanierung des Parkhauses auf öffentlich ausgewiesenen Parkplätzen ohne Einschränkungen (z. B. bei Parkscheibenpflicht) parken können. Voraussetzung ist, dass der Dauerparkschein der Stadtwerke gut sichtbar im Fahrzeug ausgelegt ist. Einen verbindlichen Termin für eine Öffnung des Parkhauses Kurpromenade kann Peter Humboldt, Werkleiter der Stadtwerke Bad Wörishofen, derzeit noch nicht nennen, bedauerte er auf Anfrage der MZ. Er könne aber versichern, dass „wir gemeinsam mit den beteiligten Firmen an einer möglichst raschen Behebung der Schäden arbeiten“, so Humboldt. Da es sich bei dem Gebäude um ein öffentliches Parkhaus mit entsprechenden Auflagen für den Betrieb handle, seien die Stadtwerke verpflichtet, bestimmte Einrichtungen, die durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden, vor einer Wiedereröffnung instand zu setzen. Betroffen sind demnach beispielsweise CO2-Mess- und Warnanlage, Lüftungsanlage, Notbeleuchtung, Beleuchtung, etc.. Die ausführenden Firmen sind laut Humboldt informiert, beziehungsweise sind bereits an der Arbeit, die defekten Bauteile bestellt. Die Planung und Koordination übernehme neben den Mitarbeitern der Stadtwerke ein ortsansässiger Architekt. Da der Brandherd direkt im Bereich der Haupttrassen für die Elektroverteilung gelegen habe, wurden diese laut Humboldt „vollständig zerstört“ und werden derzeit erneuert. Zudem habe die massive Rauchentwicklung das Parkhaus im Inneren über sämtliche Stockwerke mit einem Rußfilm überzogen. Aufgrund der Aggressivität der Rußpartikel waren die Stadtwerke gezwungen, das komplette Parkhaus und die komplette Dachunterkonstruktion aus Stahl zu reinigen. „,Diese Arbeiten konnten wir bereits abschließen“, so Werkleiter Peter Humboldt. Wirtschaftsreferent Götzfried sieht "fatale Auswirkungen" für die Geschäftswelt in Bad Wörishofen Für Alwin Götzfried, Stadtrat in der FW-Fraktion und Referent für Wirtschaftsförderung, darf das Thema Parkraumbewirtschaftung nicht nur auf den Negativ-Begriff „Strafzettel“ reduziert werden. Geradezu „schockierend und existenzgefährdend“ sei die Situation inzwischen für manche Einzelhändler in der Innenstadt geworden, weiß Götzfried aus persönlichen Gesprächen. Dies sei inzwischen je nach Branche im Einzelhandel in Bad Wörishofen wohl „kein Einzelfall mehr, wenn man die Entwicklung des Ladenleerstandes betrachtet“, ist der Referent für Wirtschaftsförderung überzeugt. Ob daher Falschparker zusätzlich zur schwierigen Parkplatzsuche auch noch mit Strafzetteln „bestraft“ werden, um den Vorschriften der Parkraumüberwachung (Ordnungsamt) gerecht zu werden, sei laut Götzfried zu „einer elementaren Frage zur Existenz der Bad Wörishofer Innenstadt geworden“, da die „fatalen Auswirkungen von Strafzetteln, die Gäste, Touristen und Besucher auch aus den Ortsteilen inzwischen massiv aus der Kernstadt vergrault haben“, ist Götzfried überzeugt. Aus Sicht des Referenten für Wirtschaftsförderung sei das Thema „Strafzettel für Falschparker“ nur ein untergeordnetes Problem der Verkehrssituation in der Kernstadt von Bad Wörishofen. Das viel drängendere Problem sei die „offensichtlich mangelhafte Parkraumbewirtschaftung“ in der Kernstadt, wo Parkplätze für den ruhenden Verkehr fehlen und „wo sich die Situation durch die Sperrung von zwei großen Parkhäusern noch dramatisch verschärft“ habe, so Alwin Götzfried. Für Dauerparker gibt es eine Lösung, für Kurzparker nicht: Nach Parkhaus-Feuer: Lösung für Dauerparker Er ist daher überzeugt, dass dringender Handlungsbedarf bestehe, und zitiert eine Weisheit im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben von Innenstädten: „No parking – no business“ (engl.: Keine Parkplätze – keine Geschäfte“). Schon „seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten“ leiste sich die Stadt Bad Wörishofen gravierende Versäumnisse und Mängel, weshalb Götzfried die Stadtspitze und allen voran Bürgermeister Paul Gruschka (FW) in der Pflicht sieht: „Doch leider wurde das Thema Verkehrskonzept einfach in die Tonne getreten“, wettert Götzfried. Weder Fritz Barth von den „Aktiven Einzelhändlern“ Bad Wörishofen noch Hubertus Holzbock vom Hotel- und Gaststättenverband waren für eine Stellungnahme zu erreichen.

Themen folgen