Keine neue Medienwand in der Rettungsleitstelle

In der Rettungsleitstelle in Krumbach kommt viel moderne Technik zum Einsatz. Über die Kosten für den Austausch der Geräte gibt es Unstimmigkeiten.

Zweckverband und Freistaat wollen bestimmte Kosten nicht tragen. Den Betreiber ärgert das ein wenig

Von Manuela Frieß

Die Integrierte Rettungsleitstelle Donau-Iller (ILS) koordiniert die Notrufe in den Landkreisen Unterallgäu, Günzburg, Neu-Ulm und der kreisfreien Stadt Memmingen. Hier gehen die Notrufe aus der Region ein, von hier aus werden Feuerwehren und Rettungsdienste verständigt. Träger der Leitstelle ist der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF), betrieben wird die Leitstelle in Krumbach jedoch vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK).

Auf der Versammlung des Zweckverbands im Landratsamt in Mindelheim ging es nun unter anderem um den alle fünf Jahre vorgeschriebenen Hardwaretausch, bei dem beträchtliche Kosten anfallen. Manches, was getauscht werden sollte, erachtet der Freistaat Bayern nämlich für nicht förderfähig. Dazu gehören der Austausch bestimmter Rechner, einiger Monitore – einer sogenannten Medienwand – und eines Störmeldeservers. Insgesamt wäre dies eine Investition von rund 60000 Euro, die selbst aufgebracht werden müsste.

Technischer Fortschritt wird nicht berücksichtigt

„Grundlage der Entscheidung des Freistaats ist ein Musterleistungsverzeichnis aus dem Jahr 2015, das meines Erachtens den technischen Fortschritt nicht berücksichtigt“, meint Andreas Estermeier, vom BRK, der die einzelnen Punkte auf der Versammlung rasch vorstellte. Nach kurzer Diskussion entschieden sich die Verbandsmitglieder jedoch dafür, dass die Medienwand keine dringliche Anschaffung sei und genehmigten nur die anderen aufgeführten Posten, bis zu einem Gesamtbetrag von maximal 41000 Euro. Für die jeweiligen Landkreise ergeben sich folgende Kosten: Das Unterallgäu zahlt 11600 Euro, Günzburg 11000 Euro, Neu-Ulm 14700 Euro und Memmingen 3700 Euro. „Die Beschaffung der Medienwand wird auf die Tagesordnung der nächsten Verbandssitzung gesetzt“, erklärt die Geschäftsführerin des Zweckverbands, Julia Lindner. Die Wand steht damit also in einem halben Jahr wieder zur Diskussion. Andreas Estermeier vom BRK, zuständig für die integrierten Leitstellen, ist über die Entscheidung nicht ganz glücklich. „Bezeichnend ist, dass die beiden Gegenstimmen im Verband von den Personen stammen, die sich die Leitstelle und ihre Arbeit einmal ganz genau angesehen haben“, gab er zu bedenken. Trotzdem freue er sich über die Summe, die bewilligt wurde.

Aus dem nichtöffentlichen Teil der Versammlung kann Julia Lindner noch keine konkreten Beschlüsse bekannt geben. Auch in der Diskussion mit den Sozialversicherungsträgern, die ebenso Kostenträger der Leitstelle sind, gibt es noch keine Neuigkeiten zu vermelden.

4300 Einsätze im Jahr 2017

Bei der Versammlung wurden auch die aktuellen Zahlen an Einsätzen für 2017 veröffentlicht. Und die bestätigen: Die Rettungskräfte im Bereich der Integrierten Leitstelle Donau-Iller hatten auch im vergangenen Jahr alle Hände voll zu tun. Allein die Feuerwehren rückten zu rund 4300 Einsätzen aus. Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes wurden etwa 87300 Mal zu Einsätzen gerufen. 422 Mal startete einer von drei Rettungshubschraubern, die in Ulm, Augsburg und Kempten stationiert sind. Und 140 Mal wurde das Kriseninterventionsteam gebraucht.

Die kontinuierlich steigende Zahl an Einsätzen heiße jedoch nicht, dass die Anzahl der Notfälle gestiegen sei, so Andreas Estermeier. Ein Grund für mehr Einsätze sei das Anspruchsdenken der Bevölkerung, die schneller zum Hörer greift als bisher, auch wenn es kein Fall für den Rettungsdienst oder die Feuerwehr sei. Dabei ist dieses Verhalten nicht nur bei der ILS Krumbach zu beobachten. Die Zahl der Einsätze stieg in den vergangenen Jahren in ganz Bayern um rund 54 Prozent an.

40000 Irrläufer

Unter den etwa 132000 Anrufen im Jahr seien geschätzt 40000 Irrläufer dabei, sprich Menschen, die sich nach Öffnungszeiten von Apotheken erkundigten oder bei denen sich das Handy in der Hosentasche selbstständig mache und der Notruf gewählt werde.

