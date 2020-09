07:02 Uhr

Keine weitere Verlängerung: Endspurt in Bad Wörishofens Badesaison

Plus Eine erneute Verlängerung wird es für das Freibad Bad Wörishofen trotz angekündigter Hitzewelle nicht geben. Stattdessen startet bald die Eislaufsaison.

Die Zugabe war eine Premiere: Erstmals wurde das sonst übliche Saisonende im städtischen Freibad Sonnenbüchl um eine weitere Woche nach hinten verschoben. Dabei bleibt es nun aber auch, wie die Stadtverwaltung gestern auf Nachfrage mitteilte, obwohl in den nächsten Tagen bestes Badewetter vorhergesagt wird – und die Nachbarn in Türkheim und im Kreis Landsberg spontan länger baden dürfen. Das Wörishofer Sonnenbüchl-Bad hat demnach noch bis Sonntag, 13. September, geöffnet. „Leider wurde die Verlängerung nicht so gut angenommen wie gewünscht“, teilt die Stadt mit. Am besten Tag waren lediglich 70 Badegäste in der Anlage. Mit dem Ende der Badesaison beginnen auch schon die Vorbereitungen für die kommende Eislaufsaison in Bad Wörishofens Eishalle.

Eigenes Corona-Schutzkonzept für die Eishalle Bad Wörishofen ist in Arbeit

Die öffentlichen Eisläufe beginnen dort voraussichtlich am 5. Oktober, wie die Stadt am Freitag mitteilte.

Derzeit werde ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept in Zusammenarbeit mit dem Eislaufverein und dem Eiskunstlaufverein erstellt. Ähnlich wie bei der Freibadsaison sei auch hier mit Einschränkungen zu rechnen. (mz, m.he)

