12:08 Uhr

KeineBeratungsstelle für Wasserkraft

CSU wollte Unterstützung für Betreiber kleiner Kraftwerke. Wieso sich der Landkreis Unterallgäu nicht beteiligt

Mindelheim Der Landkreis Unterallgäu beteiligt sich nicht an der Finanzierung eines zusätzlichen Beratungsangebots für die Betreiber von Wasserkraftanlagen. Einen entsprechenden Antrag der CSU/JWU-Kreistagsfraktion lehnten die Mitglieder des Umweltausschusses mit sieben gegen sechs Stimmen ab. Finanziert werden sollte die Beratung aus Fördermitteln des Landkreises beziehungsweise aus Leader-Mitteln. Zudem signalisierten die Wasserkraftbetreiber eine gewisse Eigenbeteiligung.

Landrat Hans-Joachim Weirather hob in der Sitzung des Umweltausschusses die Bedeutung der Wasserkraft im Unterallgäu hervor. Danach produzieren neun große Anlagen mit 75 Prozent den Löwenanteil an Strom, während die 119 kleinen Wasserkraftwerke nur 25 Prozent elektrische Energie liefern. Laut Wasserwirtschaftsamt Kempten, so der Landkreischef, sei das Ausbaupotenzial bei den kleinen Anlagen sehr gering. Auch gebe es bereits genügend Beratungsangebote. Bei rechtlichen Fragen helfe die Untere Wasserbehörde am Landratsamt weiter, fachliche Beratung leiste das Wasserwirtschaftsamt Kempten. Die Fischereifachberatung beim Bezirk Schwaben sei kompetenter Ansprechpartner in ökologischen Belangen. Zudem würden zwei Verbände die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Ganz zu schweigen von den unabhängigen Ingenieur-Büros, die Kraftwerkbetreiber zu Rate ziehen können. Der Landrat verwies auf ein ausreichendes Beratungsangebot und bot sich auch persönlich als Ansprechpartner an. „Ich bin seit Langem in diesem Thema zu Hause“, versicherte er und riet zur Ablehnung des Antrags von CSU und JWU.

Die Kreisräte sind nicht einer Meinung

Die Argumente des Landrats schmeckten der CSU-Kreisrätin Ingrid Fickler, selbst Betreiberin eines kleinen Wasserkraftwerks, ganz und gar nicht. Sie äußerte starke Zweifel an den von ihm aufgezeigten Beratungsmöglichkeiten und verwies auf den Zehn-Punkte-Fahrplan der Bayerischen Staatsregierung, der vorsieht, den Anteil der Wasserkraft im Freistaat von 15 auf 17 Prozent zu steigern. Fickler glaubt, dass weder die „Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern“ noch der „Landesverband bayerischer Wasserkraftwerke“ in der Lage sind, eine intensive Beratung zu leisten. So sei ihr von dieser Seite mitgeteilt worden, schon aus personeller Sicht sei das nicht möglich. Auch das bayerische Wirtschaftsministerium, so Fickler, biete keine Beratung für Betreiber von Wasserkraftanlagen an. Sie bedauerte, „dass in unserem Landkreis die Wasserkraft keine Unterstützung erfährt“ und verwies auf die Landkreise Passau und Lindau, in denen, wie sie sagte, „die Unterstützung der Betreiber von Anlagen politisch erwünscht ist.“ Gutachter in Passau hätten dank Beratung eine Effizienzsteigerung um 13 Prozent erreicht.

Roswitha Siegert schlug den Mitgliedern des Umweltausschusses den Besuch einer Kraftanlage vor. Sie plädierte für eine Ausschöpfung der Wasserkraftpotenziale und damit einhergehend für eine ökologische Verbesserung der Gewässer Iller, Mindel, Wertach, Flossach und Günz. Darauf ziele letztlich auch der Antrag der CSU/JWU ab.

Nach einer lebhaften Diskussion über das Für und Wider eines zusätzlichen Beratungsangebots kam es zur Abstimmung, die mit sieben zu sechs Stimmen denkbar knapp gegen den Antrag von CSU und JWU ausfiel.

