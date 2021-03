vor 50 Min.

Kfz-Zulassung am Landratsamt: Auto anmelden am besten mit Termin

Bei der Kfz-Zulassungsstelle am Landratsamt Unterallgäu kommt es momentan zu Wartezeiten.

Die Kfz-Zulassungsstelle am Landratsamt Unterallgäu ist derzeit überlastet. Kurzfristige Zulassungen sind schwer umzusetzen.

Wer in diesen Tagen sein Auto an- oder ummelden möchte, muss Geduld mitbringen. Bei der Kfz-Zulassungsstelle am Landratsamt Unterallgäu kommt es zu Wartezeiten.

Das hat mehrere Gründe: Zum einen werden im Frühjahr immer sehr viele Fahrzeuge zugelassen. „Das ist jedes Jahr die absolute Hochphase in der Zulassungsbehörde“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Zusätzlich verschärft Corona die Lage – wegen der derzeit notwendigen Hygienemaßnahmen und der damit verbundenen Online-Terminvereinbarung. Es dürfen sich zum Beispiel nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Wartebereich aufhalten.

Landratsamt Unterallgäu: Bürger sollen sich rechtzeitig um Termin kümmern

Im Bewusstsein, dass dies alles zu längeren Wartezeiten führen kann, hat das Landratsamt bereits am 24. Februar über eine Pressemitteilung und auf der Internetseite des Landkreises Unterallgäu darum gebeten, dass sich jeder Bürger rechtzeitig um einen Termin kümmert, weil es sein kann, dass eine kurzfristige Zulassung nicht möglich ist. „Darum bitten wir auch weiterhin.“ Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, alle Zulassungswünsche schnellstmöglich zu bearbeiten. (jsto)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen