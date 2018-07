vor 33 Min.

Kilometerlange Leitung im Unterallgäu gebaut

Sieben Feuerwehren aus dem Unterallgäu stellen ihre Einsatzkraft unter Beweis.

Von Karl Kleiber

Auch heuer wieder stand für die Wehren aus Markt Wald, Anhofen, Immelstetten und Oberneufnach eine gemeinsame Übung auf dem Programm. Als Gäste waren auch Kameraden aus Ettringen, Mittelneufnach und Reichertshofen dabei. „Brandobjekt“ war eine Maschinenhalle von Christian Haider auf dem „Buchhof“, der östlich von Immelstetten auf einer Anhöhe liegt. An der Großübung waren insgesamt 120 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen beteiligt.

Der „Buchhof“ liegt nur etwa 400 Meter östlich von Immelstetten, gehört aber zur Gemeinde Mittelneufnach. Diese ist bereits im Landkreis Augsburg. Da die beiden Höfe nur über eine private Trinkwasserversorgung verfügen, ist hier der Brandschutz besonders wichtig, betont Immelstettens Kommandant Zeno Zech.

Zentraler Einsatzort war der Buchhof bei Immelstetten

Um bei einem Brandfall schnell mit effektiver Löscharbeit beginnen zu können, versenkte die Immelstettener Wehr bereits 2001 einen von der Firma Fuchs (Mittelneufnach) gestifteten Öltank mit 50000 Litern Fassungsvermögen. Gespeist wird dieser von der Regenrinne einer Maschinenhalle.

Ein weiteres Vorhaben Zechs war der Versuch, von der Zusam her zwei B-Schlauchleitungen zum Buchhof aufzubauen, um von dort aus die Versorgung zu sichern. Dies erfordert von den Leuten einige Kondition, da die Berg- und Talstrecke immerhin rund 450 Meter lang ist. Dies gelang den Oberneufnachern, die gut eingespielt in knapp 15 Minuten eine Verbindung hergestellt hatten. Die zweite B-Leitung baute die Wehr aus Ettringen mit flexiblen Schläuchen und mithilfe eines Schlauchwagens auf.

Die sieben Feuerwehren aus dem Unterallgäu halfen sich untereinander

Markt Wald und Reichertshofen hatten unterdessen Wasser aus der Zusam entnommen und versorgten Ettringen und Oberneufnach am Brandplatz mit gut 2000 Litern Wasser pro Minute. Die Immelstettener zapften den Erdtank an und starteten einen Erstangriff auf das Brandobjekt, was bestens klappte. Kurz darauf versenkte auch Mittelneufnach ihre Saugleitung in den Wasservorrat. Die Entnahme betrug nun 5000 Liter Wasser pro Minute. Währenddessen waren bereits sechs Landwirte unterwegs und karrten in ihren Pumpfässern Nachschub herbei.

Parallel dazu suchten die Mittelneufnacher Atemschutzträger eine vermisste Person in der Maschinenhalle. Nach kurzer Zeit schon war der Verletzte geborgen und versorgt.

Insgesamt wurden 1100 Meter B- und rund 500 Meter C-Schläuche verlegt. Nach gut vierzig Minuten hieß es „Wasser halt und abbauen“.

Kreisbrandmeister Johann Schmid aus Ettringen lobte bei der abschließenden Manöverkritik die 120 Helfer. Die landkreisübergreifende Übung nannte er realitätsnah und sehr wertvoll.

Themen Folgen