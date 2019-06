vor 28 Min.

Kind stürzt aus Fenster im ersten Stock

Bei einem Sturz aus dem ersten Stock wurde in Bad Wörishofen ein Mädchen schwer verletzt.

Das zwei Jahre alte Mädchen fällt vier Meter in die Tiefe und verletzt sich schwer. Jetzt ermittelt die Polizei.

In Bad Wörishofen ist ein zweijähriges Mädchen aus einem geöffneten Fenster im ersten Stock gefallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagvormittag.

Das Kleinkind stürzte etwa vier Meter in die Tiefe und schlug auf einem Steinboden auf. Durch den Sturz wurde das Mädchen nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Zweijährige in eine Klinik. Die Polizei prüft derzeit, ob die Sorgfaltspflicht nicht beachtet wurde. (mz)

