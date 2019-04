02.04.2019

Kinder melden Umweltfrevel

Altölkanister im Wald gefunden

Junge Naturschützer haben bei einer Müllsammelaktion in Amberg einen Fall von Umweltfrevel entdeckt: Im Amberger Hölzl fanden die Kinder einen Kanister mit fünf Liter Altöl, den jemand dort illegal deponiert hatte. Im schlimmsten Fall hätte der Inhalt des Kanisters mehrere tausend Liter Grundwasser verseuchen können. Sie meldeten ihren Fund sofort bei der Polizei.

Die achtjährige Luzia sammelte zusammen mit ihren Schwestern Miriam (zwölf Jahre) und Lowis (13 Jahre) zwei Tage lang Müll in der Umgebung rund um Amberg. In den acht Stunden, die sie unterwegs waren, füllten sie vier große Müllsäcke voll Einwegbecher, Zigarettenpackungen, Flaschen, Folien und anderweitigem Restmüll. Miriam betont: „Es ist wichtig, dass wir unsere Umwelt schützen.“ Deshalb werden die drei auch weiterhin versuchen, die Umwelt vor Verschmutzungen zu schützen und planen die nächste Müllsammelaktion am Hungerbach. (mz)

