04:00 Uhr

Kinder musizieren in Dirlewang für den guten Zweck

Knapp 100 Kinder und Jugendliche waren die Akteure beim großen Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche in Dirlewang. Das Benefizkonzert war zugunsten des Frauenhauses Memmingen, das auch für den Landkreis Unterallgäu zuständig ist. 620 Euro brachte das vielseitige Konzert.

In Dirlewang stimmten rund 100 Buben und Mädchen aufs Weihnachtsfest ein. Wohin die Spenden gingen.

Knapp 100 Kinder und Jugendliche versetzten die Pfarrkirche St. Michael in Dirlewang in Weihnachtsstimmung. Denn dort haben die jungen Akteure zu einem großen Benefizkonzert für das Frauenhaus Memmingen eingeladen. „Wir sind auf Spenden angewiesen, da oft Frauen und Kinder ohne jegliches Hab und Gut zu uns kommen,“ berichtet Mitarbeiterin Elisabeth Egg, die sich herzlich für die Unterstützung bedankte.

Die Kinder brachten die Zuhörer in Dirlewang in Weihnachtsstimmung

Die Kinder sangen und musizierten sich schnell in die Herzen der Zuhörer. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass alle Altersklassen vertreten waren. Vierjährige, die beim Kinderchor mitsingen, aber auch Teenager an unterschiedlichen Blasinstrumenten. Die Trommelgruppe, unter der Leitung von Alexander Wiedemann brachte schnell Rhythmus ins Gotteshaus und bei einigen bekannten Weihnachtsweisen sang das Publikum fröhlich mit. Auch die beiden Flötengruppen, die von Verena Weikert initiiert wurden, stimmten auf das besinnliche Fest ein.

Die Gäste in Dirlewang spendeten 620 Euro

Der Dirlewanger Kinderchor zeigte sich stimmgewaltig. Sonja Padotzke, Verena Weikert, Bianca Maier und Stefanie Henle führten auch die jüngsten Sängerinnen und Sänger mit viel Herzblut durch die Lieder und bei „Kling Glöckchen“ durften sie mit kleinen Glocken ihre Stimmen perfekt untermalen und brachten damit noch mehr „Weihnachtsfeeling“ in die Pfarrkirche. Das Vororchester und die Jugendkapelle Dirlewang sorgten zum Schluss für einen wahren Hörgenuss. Erich Weikert ist dabei der Mann an der Front und hat seine Nachwuchsmusiker bestens im Griff. Souverän führte er durch die Weihnachtsstücke und am Ende ernteten alle Protagonisten viel Applaus für ihre vielseitigen Darbietungen. Wie sehr es den Gästen gefallen hat, macht die Spendensumme von 620 Euro deutlich. (müsa)

Das Frauenhaus Memmingen ist 24 Stunden unter der Telefonnummer 08331/4644 erreichbar. Weitere Informationen sind hierzu finden.