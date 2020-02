Kindergarten: Zum Geburtstag ein großer Wunsch

Plus St. Anna war einst der erste Kindergarten Wörishofens. Nun ist eine Sanierung nötig. So geht es weiter

Das waren 120 gute Gründe zum Feiern: So alt ist mittlerweile der Kindergarten St. Anna in Bad Wörishofen. Entsprechend groß war der Andrang. Pater Sojesh äußerte sogleich den Wunsch, dass auch an den anderen Sonntagen so viele Kinder in die Kirche kommen mögen. Seit 2010 besteht am Kindergarten zudem die Kinderkrippe St. Anna. Auch dieses kleine Jubiläum wurde gefeiert.

Als am 2. Februar 1900 der damals erste Wörishofer Kindergarten eingeweiht wurde, waren bereits rund 90 bis 100 Kinder dort angemeldet. Aktuell sind es 125 Kinder in fünf Gruppen, dazu zwei Gruppen mit jeweils 12 Kindern in der Krippe.

Für die Leiterin Evi Schuster und ihre Mitarbeiterinnen ist das eine tägliche Herausforderung, alles zum Wohle der ihnen anvertrauten Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Schuleintritt zu tun. Für Pfarrer Sebastian Kneipp war das Wohlergehen von Kindern stets eine Herzensangelegenheit und das nicht nur für das 1893 eröffnete Kinderasyl. Durch diese von Kneipp gegründete Kinderheilstätte brachte Fidel Kreuzer einst die Errichtung einer „Kinderbewahranstalt“ ins Gespräch.

Pfarrer Kneipp legte einst selbst den finanziellen Grundstein

Pfarrer Kneipp war von der Idee sehr angetan. Da sich eine Ergänzung im Kinderasyl dafür nicht eignete, verfügte er in seinem Testament, dass 5000 Mark für den Bau einer „Kinderbewahranstalt“ verwendet werden sollten. Die Dominikanerinnen des Klosters „Königin der Engel“ erfüllten Kneipp nach dessen Tod am 17. Juni 1897 diesen Wunsch. Das Kloster übernahm die Trägerschaft dieses ersten Kindergartens in Wörishofen. Die Gemeinde stellte das Grundstück für den Spielplatz zur Verfügung.

1995 übergab das Kloster den Kindergarten an die katholische Kirchenstiftung St. Justina. Es sei nicht immer leicht gewesen, den Kindergarten durch die Wirren der Zeit hindurch zu erhalten, so berichtet die Chronik. Die beiden Weltkriege forderten auch hier ihren Tribut. So mussten zeitweise, vor allem bei Fliegeralarm, die Kinder zwischen Kindergarten und Klosterkeller pendeln. Da gab es auch schon mal stundenweise Betreuung im Café Matzberger oder im Café Fischer. 1945 wurde der Kindergarten zum Lazarett. In der Nachkriegszeit kam es zu erschwerten Bedingungen. Und das mit rund 180 Kindern, die zeitweise betreut wurden. Waren in den 50er Jahren die Zahlen rückläufig, stiegen sie ab Mitte der 60er Jahre stetig an, obwohl 1966 ein zweiter Kindergarten in der Gartenstadt hinzu kam.

Lesen Sie auch:

Was der Kindergarten St. Anna in Wörishofen braucht

Das Jubiläumsfest war auch ein „Tag der offenen Tür“, an dem sich Eltern mit ihren Kindern und alle Interessierten die Räumlichkeiten ansehen konnten. Darunter waren auch Monika und Gottfried Wesseli, die ein Teilrelief gestaltet hatten, auf denen die einzelnen Gruppen als Tiere dargestellt sind. So gibt es dort die Elefanten-, die Bären- und die Marienkäfergruppe zu sehen. Die Nase des Bären ist vom vielen Streicheln der kleinen Kinderhände schon ganz blank gerieben. Außerdem nennt sich eine ganz selbstbewusst eine „coole Gruppe“.

Kleine und große Mängel trüben die Freude

Doch da gibt es auch die vielen kleinen und größeren Mängel im und am Haus. Verwundert sehen die Gäste, dass in einer Fensterfront von vier Fenstern lediglich zwei erneuert wurden. Durch die beiden anderen Fenster „pfeift“ der Wind. Ein großes Manko ist die viel zu kleine Küche, die damals beim Bau für höchstens 25 Kinder ausgelegt war. Heute sind es 100 Kinder, die täglich ein Mittagessen bekommen. Da das nicht im Haus gekocht und hergerichtet werden kann, wird es von „Vita Dora“ angeliefert und warm gehalten, denn die Kinder bekommen um zwölf Uhr ihr Essen.

Evi Schuster bedauert, dass sich die dringend benötigten Sanierungsarbeiten immer weiter hinauszögern würden. Frühestens könne 2021 mit den Arbeiten begonnen werden, so der Stand heute. Das Rathaus teilte dazu unlängst auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung mit, das „Erweiterungs- und Sanierungskonzept“ zum Kindergarten St. Anna „wird derzeit erarbeitet und wird voraussichtlich im März dem Stadtrat vorgestellt.“ Wenn der Rat dem Entwurf zustimme, werde auf diese neue Konzeption dann das Brandschutzkonzept abgestimmt, heißt es weiter.

Über den nun fertig gestellten Notausgang aus dem Turnraum im Kellergeschoss – eine kleine Treppe durch ein Fenster hinaus in den Garten – freuen sie sich. Insgesamt läge noch vieles im Argen und warte auf die Sanierung. Platz für eine notwendige Erweiterung böte das vor der Kita stehende Mietshaus. Doch da gebe es gesetzliche Hürden zu nehmen. Für die Fertigstellung „ihres Kindergartens“ sprachen etliche Kinder Fürbitten im Gottesdienst. Sie brachten große „Bausteine“ mit und füllten damit das im Altarraum aufgestellte „Haus“.

Anna Schmid und Bernhard Ledermann hatten dazu ein Lied mit den Kindern einstudiert, in dem es heißt: „Tanzen, ja, tanzen wollen wir und springen, denn fröhliche Kinder hat er gern.“ Diese fröhlichen Kinder brachten eine mehrstöckige Torte mit: 876 Muffins, die sie selbst gebacken und am Ende des Gottesdienstes an die Kirchenbesucher verschenkten. Klar, schließlich war es ein besonderes Geburtstagsfest. Und da gehört Kuchen einfach dazu.