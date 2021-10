Die Kirchdorfer Musikanten sind wieder da

Plus Mit Proben in der Fertigungshalle eines Unternehmens hielten sich die Musikerinnen und Musiker fit. Unter freiem Himmel meldeten sie sich eindrucksvoll zurück.

Viel Licht, frische Luft und flotte Musik: Traditionell und modern zugleich präsentierten sich die Kirchdorfer Musikanten beim Open-Air-Konzert ihren sehr zahlreichen Gästen. Es war ein Herbsttag wie aus dem Bilderbuch.