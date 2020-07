vor 17 Min.

Kirchdorfer Aussiedlerhof in ökologisch wichtigem Gebiet?

In diesen sensiblen Bereich zwischen Wörthbach und Kirchdorf möchte ein Landwirt aussiedeln. Fahrsilo und eine Maschinenhalle sind schon vorhanden.

Plus Knifflige Fragen im Bauausschuss, denn der Landwirt aus Kirchdorf kann am jetzigen Standort seinen Betrieb nicht erweitern.

Von Wilhelm Unfried

Kopfzerbrechen bereitet der Stadt ein Plan für einen Aussiedlerhof in Kirchdorf. Dieser soll samt Betriebsleiterwohnung am Hahnenweg entstehen. Beschlossen ist noch nichts, es gibt noch keinen Bauantrag, nur eine Voranfrage – dafür aber gleich einen ganzen Stapel an Fragen, wie im Bauausschuss deutlich wurde.

Der Flächennutzungsplan weist in einem Teilbereich des Grundstückes nämlich eine „ökologisch wertvolle Talaue“ aus. Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) wies noch darauf hin, dass das Areal auch beim Hochwasserschutz eine Rolle spiele. Keine leichte Entscheidung also.

Die Anfrage aus Kirchdorf machte ein ganzes Fass an Fragen auf

Die Bauvoranfrage machte gleich ein ganzes Fass an Fragen auf, wie man den Ausführungen von Bernhard Oberstaller vom Bauamt entnehmen konnte. Zunächst, das Vorhaben befinde sich im Außenbereich, in welchem privilegierte Vorhaben zulässig seien, wenn sie keinen öffentlichen Belangen entgegen stehen und die Erschließung gesichert sei.

Diese öffentlichen Belange könnten tangiert werden, so Oberstaller weiter. Der Flächennutzungsplan weise für den gesamten Teil außerhalb der dargestellten Wohnbaufläche eine „ökologisch hochwertige Talaue“ aus. Dieses Gebiet diene der Verbesserung des Wasserhaushaltes. Dabei sollen Feucht- und Nasswiesen reaktiviert werden. Was nicht kommen soll, ist großflächige Aufforstung und Bebauung. Ausnahme seien Erweiterungen bestehender Betriebe. Und erschwerend komme noch dazu, dass Flächen des Grundstücks im Flächennutzungsplan als Überschwemmungsgebiete vorgesehen sind. Und Oberstaller baute aber auch gleich eine Brücke: Um eine Ausnahme wegen der Bebauung zu erreichen, schlage die Verwaltung vor, das Projekt möglichst Richtung Osten zur bestehenden Bebauung (Fahrsilo und Maschinenhalle direkt am Wörthbach) zu verschieben. Derzeit sei der Aussiedlerhof mittig auf dem Grundstück vorgesehen.

So viele Tiere will der Landwirt in seinem Aussiedlerhof halten

Der Aussiedlerhof soll ein Wohnhaus erhalten, hinzu komme ein Milchviehstall mit 140 Tieren und eine Betriebshalle für Maschinen mit den Ausmaßen 30 mal 15 Meter.

Bürgermeister Stefan Welzel meinte, dass sich die Umstände für den Hochwasserschutz geändert hätten, da man am Wörthbach einige Maßnahmen zur Renaturierung vorgenommen habe. Im Laufe der Diskussion wurde bekannt, dass der Landwirt am derzeitigen Platz keine Möglichkeit der Erweiterung habe. Der Neubau stehe auch für kurze Wege.

Am Ende zeigten sich die Räte mit dem Vorschlag der Bauverwaltung offen, für „eine genauere und ideale Standortbestimmung auf diesem Grundstück Kontakt mit den zuständigen Fachbehörden wie Unterer Naturschutz, Wasserwirtschaftsamt und Immissionsschutz aufzunehmen“.

Sicherlich noch öfter dürfte den Bauausschuss der Neubau eines Einfamilienhauses in der Welfenstraße in Kirchdorf beschäftigen. Das Spektrum der Vorschläge der Verwaltung reichte von Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens mit Auflagen bis zur Ablehnung, weil das im Außenbereich liegt und nicht privilegiert ist. Dem Antragsteller wurde empfohlen das Wohngebäude um mindestens 15 Meter nach Westen zu verlegen.

Auch an anderen Stellen in Bad Wörishofen stehen größere Bauprojekte an:

