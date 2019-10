00:31 Uhr

Kirchdorfs Musikanten belohnen sich für den Wagemut

In der Kirche St. Stephan präsentierten die Kirchdorfer Musikanten ihr neues Programm.

Mit ihrem neuen Dirigenten Andreas Seger präsentiert die Kapelle ein völlig neues Programm

Als Hermann Adam von Kamp 1829 nach einer alten Volksweise aus dem 18. Jahrhundert das Lied schrieb „Alles neu macht der Mai“, da konnte er nicht ahnen, dass es im Herbst dieses Jahres einen besonderen Neuanfang geben könnte. Und doch, das Blasorchester der Kirchdorfer Musikanten bot beim dritten Kirchenkonzert etwas völlig Neues. Nicht nur, dass sie jetzt drei gleichberechtigte Vorsitzende haben (wir berichteten). Ihr neuer Dirigent Andreas Seger studierte mit den rund 80 Musikerinnen und Musikern ein völlig neues Programm ein, Werke, die sie noch nie gespielt hatten.

Die Arbeit und Mühen der Proben hatten sich gelohnt. Es hörte sich einfach großartig an. Die Pfarrkirche St. Stephan in Kirchdorf besuchten äußerst zahlreiche Gäste. Die Sonne schien durch die wunderschönen Glasfenster und tauchte die Kirche in ihr warm leuchtendes Oktoberlicht. Die erhabenen und hervorragend interpretierten Werke erfüllten die Kirche mit ihrem intensiven Klang. Sie erzählten unter anderem die Geschichte vom „Vreneli ab em Guggisberg“. „S’isch äbe ne Mönsch uf Ärde“ ist das wohl älteste noch bekannte Schweizer Volkslied, das 1741 das erste Mal erwähnt wurde. Den Abschluss des Konzertes bildete das sakrale Werk von Thiemo Krass, „Crossbreed“. Prälat Kohler sagte: „Sie haben uns heute ein Konzert mit festlicher Musik und einer besonderen Auswahl geschenkt.“ (sid)

