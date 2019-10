15:21 Uhr

Kirchdorfs Musikanten stellen sich neu auf

Neuer Dirigent, drei gleichberechtigte Vorsitzende – und die Vorfreude auf ein ganz besonderes Konzert am Wochenende.

Was vor 51 Jahren mit vier Musikinteressierten begann, im Herbst 1968 bereits eine Jugendkapelle ein Konzert gab, ist in Laufe der Zeit zu einem Blasmusikorchester mit rund 80 Musikern angewachsen. Die Kirchdorfer Musikanten sind inzwischen die größte Blaskapelle im Bezirk 10 Mindelheim vom Allgäu Schwäbischen Musikbund – die nun Weichen neu gestellt hat. Das berichtet Birgit Högg, eine der nun drei gleichberechtigten Vorsitzenden.

Die Verantwortung der Kirchdorfer Musikanten ruht nun auf drei Schultern. Birgit Högg, seit 2013 die erste Vorsitzende, teilt sich die Aufgaben nun mit Andreas Strobel und Robert Wolfegg. Nachdem Dirigent Thomas Lang sich von den Kirchdorfern verabschiedete, suchten die Musiker einen neuen Dirigenten. Drei Dirigenten kamen in die engere Auswahl. Sie entschieden sich für Andreas Seger aus Durach. Nach nur einer Probe bestand er das Dirigat des Konzertes, das die Kirchdorfer Musikanten im Rahmen der traditionellen Sommerkonzerte gaben. Das vorgetragene Programm hatte Florian Strobel zusammengestellt. Andreas Seger wurde sozusagen „ins kalte Wasser“ geworfen – und bestand. Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, um 15 Uhr, wird er das Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Stephan in Kirchdorf dirigieren, und zwar mit Werken, die ausschließlich er ausgesucht hat.

Es warten besondere Momente, denn diese Stücke spielten die Kirchdorfer noch nie

Die Kirchenkonzerte seien, so Birgit Högg, unter anderem auch für Bürger, die nicht zu den auswärts veranstalteten Konzerten kommen können. Denn im Dorf selbst würden sie ja hauptsächlich zu kirchlichen Anlässen musizieren. Andreas Seger hat unter anderem das von Thiemo Krass komponierte „Crossbreed“ ausgesucht und noch zahlreiche andere Werke, welche die Kirchdorfer Musikanten noch nie gespielt haben. Andreas Seger, geboren 1985, wuchs musikalisch in der Musikkapelle Durach auf. Er besuchte die Berufsfachschule für Musik in Krumbach, studierte Euphonium mit den Abschlüssen Bachelor of Arts in Music und Master of Arts in Musikpädagogik an der Hochschule Luzern. Orchestererfahrung sammelte er bei den Landespolizeiorchestern Baden-Württemberg und Bayern. Bei der Brassband Oberschwaben-Allgäu war er Solo-Euphonist. Andreas Seger ist Mitglied der Bläserphilharmonie Baden-Württemberg, der 3ba Concert Band, Dozent beim Schwäbischen Jugendblasorchester und Baritonist und Bandmanager bei der Formation „Blechverrückt“. Seit 2018 studiert er das Fach Blasorchesterleitung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim. (sid)