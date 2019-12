03.12.2019

Kirchen gehen in die Geschäfte

Neue Aktion von Handel und Ökumene-Arbeitskreis in der Adventszeit

Die Adventszeit hat auch im Handel der Kneippstadt begonnen. Diesmal allerdings gibt es dort eine Besonderheit, denn die Kirchengemeinden Bad Wörishofens mischen sich mitten unter die Weihnachtseinkäufer.

„Aufleuchten“ heißt die Aktion des ökumenischen Arbeitskreises Bad Wörishofen und der Geschäftsinhaber der Kneippstadt. Eine neue Art, wie Kirchen auf Menschen zugehen, wie es heißt. Lob gibt es für den Einzelhandel, der sich der Aktion gerade in der einkaufintensivsten Zeit des Jahres geöffnet habe, wie zu hören war. Jeweils ab 17.30 Uhr laden ein: am Dienstag, 10. Dezember, das Reformhaus Löber in der Kathreiner Straße, am Donnerstag, 12. Dezember, der Weltladen in der Bürgermeister-Stöckle-Straße, am Mittwoch, 18. Dezember, Spielwaren Schnegg in der Bürgermeister-Stöckle-Straße sowie am Freitag, 20. Dezember, die Hubertus Apotheke an der Hauptstraße. Die Aktion beinhaltet geistliche Impulse, Musik und eine gemeinsame besinnlicher Zeit. (mz)

Themen folgen