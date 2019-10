04:00 Uhr

Kirchensanierung: Eine Pfarrgemeinde sagt Danke

Unterkammlach feiert den Abschluss der Kirchenrenovierung. Die Kirche bekam einen neuen Anstrich und es wurden eine Million Dachziegel ausgetauscht.

Die Pfarrkirche in Unterkammlach erstrahlt seit Kurzem in neuem Glanz. In den vergangenen Monaten wurde sie wie berichtet renoviert. Unter anderem wurde das Dach des Gotteshauses und des Turms neu eingedeckt und dabei auch die Kugel unterhalb des Turmkreuzes erneuert, die – wie erst bei den Arbeiten auffiel – ein Blitzschlag beschädigt hatte. Außerdem wurde die Kirche frisch gestrichen sowie die Treppe, die zum Haupteingang führt, erneuert und mit einer Rampe versehen, um so auch einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Insgesamt hat die Renovierung rund 600.000 Euro gekostet. 420.000 Euro davon übernimmt die Diözese, den Rest muss die Kirchenstiftung aufbringen, die sich deshalb weiterhin über Spenden freut.

Die Renovierung der Kirche ging unfallfrei vonstatten

Beim Festgottesdienst zum Abschluss der Arbeiten brachte die Pfarrgemeinde ihren Dank für die gelungene, unfallfreie Renovierung zum Ausdruck. Der frühere Abt des Ottobeurer Benediktiner-Klosters, Paulus Weigele, war als Hauptzelebrant und Festprediger nach Unterkammlach gekommen. Neben ihm standen Dekan Andreas Straub sowie die beiden Pfarrer in Rente, Orazio Bonassi und Josef Hochenauer, am Altar. Hochenauer war vor mehr als 20 Jahren Ortspfarrer in Unterkammlach.

Die Fahnenabordnungen der Vereine, die Schar der Ministranten und vor allem auch die Musik des Kirchenchores und der Musikkapelle unter der Leitung von Roman Albrecht verliehen dem Gottesdienst eine besondere Festlichkeit, die auch den emeritierten Abt sehr beeindruckte. Bei seiner Predigt unterstrich er die große Leistung der Pfarrgemeinde, die ihre Kirche auch der nächsten Generation erhalten möchte. Zugleich verwies er auch auf Maria, die als Rosenkranzkönigin und Patronin der Pfarrkirche in Unterkammlach besonders verehrt wird. Maria sei die Mutter der Kirche, so Weigele. Das Gebet zu ihr schaffe Frieden und stärke den Einzelnen, aber auch das Miteinander.

Eine Million Dachziegel wurden ausgetauscht

Bei der Dorfgemeinschaft, den Gremien der Pfarrei sowie allen beteiligten Firmen, Spendern und Zuschussgebern bedankte sich anschließend in einem Grußwort Bürgermeister Josef Steidele, der zugleich auch Kirchenpfleger ist. Mit vereinten Kräften sei es gelungen, diese große Aufgabe zu stemmen, bei der beispielsweise über eine Million Dachziegel ausgetauscht wurden.

Nach dem Gottesdienst hatten alle Gläubigen die Möglichkeit, beim Mittagessen sowie bei Kaffee und Kuchen im Vereinsheim zusammenzukommen, wo der Chor Angel Voices unter Leitung von Evi Mang den Nachmittag musikalisch gestaltete. Eine abendliche Lichterprozession rundete den festlichen Tag ab und ließ ihn mit marianischen Gebeten und Liedern stimmungsvoll ausklingen. (mz, baus)

120 Bilder Die Pfarrkirche in Unterkammlach wurde saniert Bild: Bernhard Fichtel

