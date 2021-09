Kirchheim

15:46 Uhr

Auto versinkt bei Kirchheim in einem Baggersee

Zwischen Kirchheim und Hasberg ist ein Auto in einen Baggersee gerollt.

Plus Feuerwehren und Wasserwacht waren in Kirchheim im Einsatz, weil zunächst befürchtet wurde, dass noch jemand in dem versunkenen Auto sitzt.

Ein Auto ist am Samstagabend bei Kirchheim in einem Baggersee gerollt und musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Wie die Polizei Mindelheim berichtet, hatte sich eine Gruppe junger Leute an einem der Weiher zwischen Kirchheim und Hasberg zwischen Flossach und Weißbach getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen