Kirchheim

vor 17 Min.

Diese Kirchheimerin wurde eingeschult am Tag, der die Welt erschüttert hat

Plus Der Tag der Anschläge auf die USA vor 20 Jahren, ist auch der Tag, an dem Jennifer Götze in Kirchheim eingeschult wurde. Zwei Jahrzehnte später erinnern sich Götze und ihre Mutter daran zurück.

Von Dominik Schätzle

Es sollte ein Tag werden, der Jennifer Götze ein Leben lang in freudiger Erinnerung bleibt. Als die damals Sechsjährige vor 20 Jahren in Kirchheim eingeschult wird, wartet zuhause ein kleines Fest auf sie. Doch dann passiert an jenem 11. September 2001 im weit entfernten New York etwas, das den Tag überschatten wird. Seitdem ist die Einschulung von Jennifer untrennbar mit den Bildern der terroristischen Anschläge in den USA verbunden.

